MLB／大谷翔平主刀醫師透露完全康復機率大！最快明年9月投復健賽
大聯盟（MLB）自由市場史上最大咖球員大谷翔平，日前以10年7億美金（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，其中有關大谷翔平是否能在明年球季投球，道奇隊醫Neal ElAttrache今（15日）受《洛杉磯時報》專訪時則透露，「最快將在明年9月進行模擬賽。」
記者張志宇/綜合報導
根據隊醫Neal ElAttrache透露，「大谷翔平在今年9月20日時是進行右手肘手術，並不是韌帶移植重建手術（又稱TJ手術），而是透過『內部支撐（internal brace）』新技術來協助，最終計劃則是修復手肘問題，同時加強現有的健康韌帶，並增加可行的組織，以延長手肘關節的壽命，預計大谷翔平會完全康復，並在2024年的開幕日能夠上場打擊，並在2025年重拾二刀流。」
但此次專訪並為透露大谷翔平傷勢與手術進行的細節，隊醫Neal ElAttrache僅表示，「大谷翔平此次開刀跟一般動這種手術的人一樣，有很高的機率完全恢復，如果一切都按造計畫進行，大谷將在9月進行傷後首場模擬賽。」
至於「打者版」大谷翔平則在明年3月20、21日韓國海外開幕戰中就能登場，去年大谷翔平以44轟勇奪美聯全壘打王，成為史上首位奪下全壘打王的日本選手，另有26二壘打、8三壘打、95分打點和20次盜壘，打擊率0.304、長打率0.654、上壘率0.412和OPS1.066都是生涯單季新高，壘打數325也在美聯領先群雄，也讓大谷翔平以全票之姿拿下美聯MVP。
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