MLB／大谷翔平透露選擇道奇的時間點 延遲薪資因優先考慮勝利
日本超級球星大谷翔平今（15）日舉辦加盟道奇記者會，在會上他也解釋了為何自己選擇在總薪資高達7億美元（約220億台幣）的合約中採用延遲支付方式的原因，全是為了幫助球隊在接下來的十年全力爭取勝利。
記者黃建霖/綜合報導
大家都對於大谷翔平什麼時候、以及為什麼選擇道奇隊感到好奇，他在記者會上回答了前者，但原因卻沒有多談。這位二刀流好手直言自己是在上周五晚上選擇加入這支球隊，強調「這對我來說真的是一個艱難的決定」，但最終做出了選擇，出於「很多原因」。
對於加盟新球隊，大谷感謝了道奇隊的5名成員——老闆Mark Walter、俱樂部主席兼股東Stan Kasten、棒球運營總裁Andrew Friedman、總經理Brandon Gomes和主帥Dave Roberts。同時也感謝了天使隊的每一個人，直言在過去的6年裡，自己經歷了一次有趣的旅程，永遠不會忘記在那裏的所有回憶。
大谷翔平的這一份合約的薪資將採用延遲支付，他在道奇隊的10個賽季，每季只會獲得7000萬美元年薪中的200萬美元，剩下的6.8億美元將在2033後支付。
對此他直言不諱地表示，做出這樣決定是因為自己「優先考慮勝利」，道奇隊將因他的這種薪資支付方式，而不會受到聯盟為了競爭性而設置的平衡稅（豪華稅）的影響。