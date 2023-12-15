台男遭醫院拒收而喪命！出國旅遊遇憾事 泰國政府下令徹查
一名台灣男子上週到泰國首都曼谷遊玩，沒想到8日凌晨一點在街上走路時遭當地汽車狠狠撞上，肇事者發現他倒地後竟逃離案發現場，而該名台男被車撞傷後原本有望獲救，送醫過程卻遭到第一家醫院拒收，因而錯過搶救時機，最終喪命。此事件在泰國社群平台上發酵，網友紛紛譴責第一家醫院的行為，隨著輿論壓力增大，泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）在12日下令徹查此案。
國際中心賴正琳／綜合報導
《泰國日報》報導，本月8日泰國時間凌晨1點左右，一名台灣籍41歲陳姓男子，在曼谷街頭被一輛黑色轎車撞上，救護人員獲報後將男子緊急送到距離車禍地點僅500公尺的私立醫院，沒想到院方卻表示不能收治該名男子，原因是男子為外國人，擔心會收不到醫療費，處理相關事宜上也相當麻煩。
救護人員對於第一家醫院的拒收理由感到非常無奈又生氣，但也只能將男子送到距離事發地點約10公里的公立醫院，不過當送達時已來不及搶救，男子最終宣告不治。此車禍事件在社群平台上引發熱議，泰國網友們十分憤怒，輿論紛紛痛批拒收傷患的私立醫院「毫無人性與醫德」。至於逃逸的肇事駕駛，最終在泰國時間8日的晚上8點向警方自首。
泰國公衛部長崇南在本週二（12日）召開記者會針對此案表示，他得知有這種狀況發生後相當震驚，隨即下令相關單位徹查此事，若確認醫院有拒收傷患等情事發生，將被視為違反人道主義原則，依《醫療設施法》採取法律行動，可處2年以下有期徒刑或4萬泰銖（約3萬5千元台幣）以下罰鍰，或兩者併罰。