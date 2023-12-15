MLB／大谷翔平加盟記者會曝選擇道奇主因！稱管理層爭冠企圖強烈
洛杉磯道奇今（15日）在主場舉行大谷翔平加盟記者會，其中大谷翔平也在記者會上給出選擇道奇的主因，並說道「回顧過去10年，道奇球團只在乎勝利，而這理念跟我的想法一樣。」
記者張志宇/綜合報導
大谷翔平在記者會上表示，「自己是在發文前一天，才決定要加盟道奇，做出這項決定時十分困難，因為休賽期有很多球隊聯絡我，那些球隊都很棒，令我做決定時十分困難，但我最後仍是選擇了道奇隊。」
現場記者也後續問道選擇道奇的主因，大谷翔平透露，「如果要認真講真的有很多因素導致我做出這個選擇，但若要說出最突出的點，正是管理層像我表示，回顧過往10年時，道奇每年都闖進季後賽，並贏下一座總冠軍，但管理層認為球隊還是失敗的，當下我聽到時，我知道道奇只在乎勝利，這理念跟我一樣。」
有關這次道奇順利帶回大谷翔平外界都給予好評，其中美媒《Bleacher Report》則認為，「這份合約是雙贏的結果，道奇簽了不會後悔」，因為球團除了買了大谷翔平在場上的「投打數據」，更買下了大谷翔平在棒球圈所帶來的號召力。
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