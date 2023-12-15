NBA／Draymond Green被無限期禁賽　勇士GM和他經紀人緊急開會

MLB／大谷翔平加盟記者會曝選擇道奇主因！稱管理層爭冠企圖強烈

▲大谷翔平在今（15日）加盟記者會上給出選擇道奇的主因，並說道「回顧過去10年，道奇球團只在乎勝利，而這理念跟我的想法一樣。」（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在今（15日）加盟記者會上給出選擇道奇的主因，並說道「回顧過去10年，道奇球團只在乎勝利，而這理念跟我的想法一樣。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

洛杉磯道奇今（15日）在主場舉行大谷翔平加盟記者會，其中大谷翔平也在記者會上給出選擇道奇的主因，並說道「回顧過去10年，道奇球團只在乎勝利，而這理念跟我的想法一樣。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平在記者會上表示，「自己是在發文前一天，才決定要加盟道奇，做出這項決定時十分困難，因為休賽期有很多球隊聯絡我，那些球隊都很棒，令我做決定時十分困難，但我最後仍是選擇了道奇隊。」

現場記者也後續問道選擇道奇的主因，大谷翔平透露，「如果要認真講真的有很多因素導致我做出這個選擇，但若要說出最突出的點，正是管理層像我表示，回顧過往10年時，道奇每年都闖進季後賽，並贏下一座總冠軍，但管理層認為球隊還是失敗的，當下我聽到時，我知道道奇只在乎勝利，這理念跟我一樣。」

有關這次道奇順利帶回大谷翔平外界都給予好評，其中美媒《Bleacher Report》則認為，「這份合約是雙贏的結果，道奇簽了不會後悔」，因為球團除了買了大谷翔平在場上的「投打數據」，更買下了大谷翔平在棒球圈所帶來的號召力。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／大谷翔平透露選擇道奇的時間點　延遲薪資因優先考慮勝利

MLB／大谷翔平主刀醫師透露完全康復機率大！最快明年9月投復健賽

MLB／大谷翔平明天早上召開加盟道奇記者會　三大重點一次看

MLB／大谷翔平高人氣！道奇球衣48小時內銷量打破Messi紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞