日本政治獻金醜聞發酵！矢板明夫：岸田內閣恐總辭、隨時會翻船

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接著，矢板明夫細數被撤換掉的「五大護法」，包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參議院幹事長世耕弘成；其中，松野被媒體爆出，疑似收受募款餐會的「回扣」，且未刊載在政治獻金收支報告書上，近5年累計金額可能超過1000萬日圓。其他4人雖然沒有具體的問題被爆出，但這次他們的派系的募款餐會運營模式出了問題，作為派系的主導者，他們也不得不擔起責任。
矢板明夫提到，安倍派是自民黨幾大派系中，擁有最多國會議員的，正式成員有99人，而出事的「五大護法」都被稱為安倍的接班人之一，安倍過世後因為沒有一個強力的領袖能夠掌控整個派系，所以一直沿用安倍派這個名字，由這5個人集體領導。
然而遺憾的是，這幾個人在日本政壇，都屬於「親台派」政治人物，特別是萩生田光一、世耕弘成，不久前都訪問過台灣。相反，被稱為親中派的林芳正，剛剛卸下外相不久，現在又接下更重要的官房長官一職。
矢板明夫進一步分析，這次安倍派出事，有說法認為是內部抗爭激化，導致有人把派系的內部資料交給媒體，今後案情可能還會擴大。令人擔心的是，把政治獻金募款餐會當作選舉資金、分給派系成員當作選舉經費的方法，在自民黨內行之有年，若牽扯到岸田派、麻生派，岸田內閣就有可能不得不總辭職；如果明年初解散國會、舉行眾議院改選，自民黨能否繼續執政，就可能出現變數。
最後，矢板明夫打下，雖然這一次是自民黨咎由自取，但如果現在政黨輪替的話，新政權是否有能力應對複雜的國際局面、在大是大非的問題面前做出正確選擇，確實令人擔心；尤其2024年，台灣、美國、烏克蘭都有大選，希望堅定守護自由民主價值觀的政治領袖們都能夠取得勝利。