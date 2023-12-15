NBA／Draymond Green被無限期禁賽　勇士GM和他經紀人緊急開會

NBA／勇士和Green接受無限期禁賽懲處　勇士GM：這是為了幫助他

▲Draymond Green遭到聯盟無限期禁賽，金州勇士和他本人都接受這樣的懲處。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green遭到聯盟無限期禁賽，金州勇士和他本人都接受這樣的懲處。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士明星大前鋒Draymond Green因為場上的暴力行為，而被聯盟處以無限期禁賽，他必須滿足某些條件才能重回場上。勇士隊總經理Mike Dunleavy Jr.表示，球隊和他本人都完全接受聯盟的懲處，並認為這能給Green時間去解決問題。

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「我們知道將會因此受到懲罰，但這也是為了幫助他，球隊百分之百同意，Draymond本人也是如此，」Dunleavy受訪時這樣說道。在對上鳳凰城太陽隊的比賽中打Jusuf Nurkic的臉部後，由於近期多次在場上出現暴力行為，NBA對Draymond Green進行了禁賽，這是格林本季第2次遭到聯盟禁賽。

NBA在一份關於Green禁賽的聲明中表示：「在他重返比賽前，將必須滿足某些聯盟和球隊開出的條件。」ESPN記者Adrian Wojnarowski 表示，Green和經紀人Rich Paul預計將和勇士隊高層會面，以進行「諮詢和幫助」。

金州勇士隊相信Draymond Green需要幫助，以遏制他近期在場上出現的暴力行為，Dunleavy表示自己希望能藉由無限期禁賽，為這名明星前鋒提供足夠的時間改善自己這方面的問題。因此他對NBA做出這樣的懲處感到滿意。

「他正處於職業生涯和人生中的一個階段，我們希望把這些事情理順，也許有時你需要這樣的挫折，但我認為這有積極的一面，而且我們非常樂觀地認為我們最終能夠達到目標。」Dunleavy表示，勇士隊將在Green禁賽期間提供給他幫助，但並沒有具體說明是什麼樣的幫助。

缺席比賽將會給Green帶來相當大的經濟損失，之前的5場禁賽讓他損失了76萬9704美元。而這一次禁賽如果少於20場比賽，他將每場損失約15萬美元；如果多於20場，每場損失約20萬美元。勇士隊在他缺席的每一場比賽，將可節省至少50萬美元的豪華稅。

這次的禁賽幾乎肯定使Green本季無法參加65場比賽，根據NBA規定，球員必須參加至少65場比賽才能被列為大部份年度獎項的競逐者。

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