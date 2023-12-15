NBA／勇士和Green接受無限期禁賽懲處　勇士GM：這是為了幫助他

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NBA在一份關於Green禁賽的聲明中表示：「在他重返比賽前，將必須滿足某些聯盟和球隊開出的條件。」ESPN記者Adrian Wojnarowski 表示，Green和經紀人Rich Paul預計將和勇士隊高層會面，以進行「諮詢和幫助」。
金州勇士隊相信Draymond Green需要幫助，以遏制他近期在場上出現的暴力行為，Dunleavy表示自己希望能藉由無限期禁賽，為這名明星前鋒提供足夠的時間改善自己這方面的問題。因此他對NBA做出這樣的懲處感到滿意。
「他正處於職業生涯和人生中的一個階段，我們希望把這些事情理順，也許有時你需要這樣的挫折，但我認為這有積極的一面，而且我們非常樂觀地認為我們最終能夠達到目標。」Dunleavy表示，勇士隊將在Green禁賽期間提供給他幫助，但並沒有具體說明是什麼樣的幫助。
缺席比賽將會給Green帶來相當大的經濟損失，之前的5場禁賽讓他損失了76萬9704美元。而這一次禁賽如果少於20場比賽，他將每場損失約15萬美元；如果多於20場，每場損失約20萬美元。勇士隊在他缺席的每一場比賽，將可節省至少50萬美元的豪華稅。
這次的禁賽幾乎肯定使Green本季無法參加65場比賽，根據NBA規定，球員必須參加至少65場比賽才能被列為大部份年度獎項的競逐者。