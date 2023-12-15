NBA／Draymond Green被無限期禁賽　勇士GM和他經紀人緊急開會

NBA／Green場上屢次失控、遭無限期禁賽　KD：他之前不是這樣的人

▲Draymond Green遭到無限期禁賽，前隊友Kevin Durant希望他能夠得到需要的幫助。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green遭到無限期禁賽，前隊友Kevin Durant希望他能夠得到需要的幫助。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Draymond Green因為屢次在場上出現失控的暴力行為，而遭到NBA無限期禁賽，這很可能會是一次長期禁賽，對於他、對於金州勇士隊來說都是一大挫折。對此鳳凰城太陽球星Kevin Durant發出真心祝福，直言過去對方不是這樣的人，希望Green能得到他需要的幫助。

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「我希望Draymond得到他需要的幫助。」鳳凰城球星、Green前勇士隊友Durant這樣說道，「我了解Draymond。當我在和他一起打球時，他並不是這樣的人。希望他能得到需要的幫助，回到球場上，將這些事情拋之腦後。」

而當事人Jusuf Nurkic則表示自己仍然很尊重Draymond Green這名球員，即使是在上一場比賽被他打中臉部後仍是如此，「我不知道人們怎麼看，但這不是我們要去處理的問題，對我來說他還是NBA冠軍、是名人堂成員。」

「看到事情朝著不好的方向發展，我感到有些難過。」Nurkic表示自己希望看到Green沒事，仍是大家熟悉的他，「我對他沒有任何不好的感覺，也沒有恨他。」

勇士隊總經理Mike Dunleavy Jr.表示，在聯盟宣布禁賽決定之前，Green和勇士隊皆已經和NBA就此進行了討論，也都同意無限期禁賽的懲處。

在今天和快艇隊接手之前，勇士隊已經輸掉近15場比賽中的11場，Dunleavy表示，球隊接下來的15到20場比賽將在決定勇士隊是否需要進行大型的陣容調整。

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