影／橘色惡魔哭了！最終場演出淚喊：非常喜歡台灣朋友 今將離台
橘色惡魔此次旋風來台7天，在國家音樂廳舉行的最終場演出「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」，昨天順利落幕，在最後一首演出結束後，許多學生不捨落淚；而橘色惡魔將在今（15）日下午2點多離台，結束此次台灣行。
記者李琦瑋／台北報導
中華文化總會指出，橘色惡魔在音樂會共演出13首座奏曲目、9首行進管樂歌曲，及1首安可曲〈愛的讚歌〉，全程2小時的演奏毫無冷場。
文化總會表示，橘色惡魔的座奏演出沈靜且充滿情感，而招牌行進管樂演出則是滿滿活力、整齊劃一並具有渲染力，不管大家喜歡哪一種演出模式，都是橘色惡魔希望帶給大家的最棒模樣。
橘色惡魔在最後一首演出結束後，許多學生都不禁感動流淚，負責主持的學生更在介紹安可曲〈愛的讚歌〉時，哽咽到說不出話，並對在場的觀眾說道：「我們（橘高校吹奏樂部）所有的人，都非常、非常喜歡台灣的朋友們。」
有網友在文總臉書留言，「我坐第4排，親眼到許多孩子謝幕時強忍著淚，也快跟著流淚」、「坐在第2排的我也是哭到不行，謝謝文總謝謝橘高給了我美好一晚」、「超感動，前後左右幾乎都在擦眼淚，謝謝橘高校、謝謝文總」、「希望明年還能再來台灣」「、謝謝小橘們這一星期來帶給台灣人歡樂時光」、「全場看完我也掉淚了！真的超精彩！超感動！絕無冷場！（上下半場都各有一首安可曲，超驚喜）」
橘色惡魔一連7天帶給民眾滿滿的感動與活力，將在今（15）日下午2點多離台，結束此次台灣行。