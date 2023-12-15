英國不滿港府通緝流亡港人！中國大使館反嗆：你們沒資格干預

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在這之前，港警國安處已於7月宣布通緝另外8名流亡港人，包括羅冠聰、劉祖廸、郭榮鏗、許智峯、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、蒙兆達，賞金同樣是港幣100萬元，罪名也是危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港、為外國出謀獻策以打擊香港國際金融中心地位。
對此，卡麥隆（David Cameron）回應，港警的行徑，威脅到民主與基本人權，已訓令駐香港、北京以及在倫敦的英國官員，儘速向香港和北京當局提出關切，並呼籲北京廢止香港特區「國家安全法」，終止對政治倡議人士的迫害。
中國駐英國大使館則在14日晚間發表聲明，強調港警通緝5名外逃的「反中亂港分子」，完全是依法行事，是維護國家安全的正義之舉，也是保障香港繁榮穩定發展的必要之舉，身為法治社會，香港有法必依，違法必究，任何人沒有凌駕於法律之上的權利和自由，反中亂港分子不管背後有什麼保護傘撐腰，不管逃到世界哪個地方，都沒有逃避刑責的特權。
中國大使館並提醒英國，香港早已回歸中國，英國政府沒有資格、沒有權利對香港警方執法行動，說三道四或進行干預阻撓，強烈敦促英國，停止干涉中國內政，配合香港警方，將反中亂港分子緝拿歸案，任何人都不應低估中國人民反對外來干涉、維護自身利益的堅定決心。