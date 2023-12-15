推動文化資產保存與傳承 淡水南北軒本周六演出子弟戲
被登錄新北市北管音樂保存者、成立於1917年的淡水南北軒，將於本周六17日下午2時將在新北市淡水文宏喜宴廣場登台演出《三仙會》、《白虎堂》子弟戲，分別由人間國寶邱火榮、王慶芳藝師指導後場樂師及前場演員，展現老字號業餘子弟軒社向年輕世代傳承成果，邀請有興趣的民眾前往免費觀看。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府文化局長張䕒育表示，市府致力推動文化資產保存教育，推出「校園瘋文資」系列活動，與保存者主動走入校園推廣；今年更與淡水南北軒合作前往在地鄧公國小舉辦北管音樂工作坊，並設計北管音樂通用教案，讓更多的孩子們認識傳統音樂之美，持續為學校教師提供多元課程與教學資源。
新北市政府文化局說明，所謂軒社，主要是各地為了地方節慶遶境活動而成立的業餘團體，成員來自士農工商，基於個人對於傳統文化的熱忱，付出私人時間投入學習、團練；這次在《白虎堂》演出逗趣角色的大花焦贊、二花孟良，本業是在宮廟服務的社區經理人與汽車維修廠組長，而反串穆桂英的則是榮獲第33屆金曲獎最佳臺語專輯的百合花樂團主唱林奕碩，還有室內設計師反串佘太君，其他演出成員包含國小老師、公務人員、臺灣戲曲學院及臺灣藝術大學的學生等，年輕世代齊聚一堂，為百年軒社留住傳統。