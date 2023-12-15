劉冠廷、隋棠《非殺人小說》遇人生低潮 一夜情獲得救贖
金馬入圍導演柯貞年聯手王牌監製王小棣，推出犯罪推理台劇《非殺人小說》，劉冠廷、隋棠、王淨領銜主演，改編自作家李桐豪的同名小說。故事由劉冠廷與隋棠的一夜情為起源，柯貞年坦言想要挑戰不一樣的嘗試，「情和慾，對戲裡的兩個角色來說，是人生最低潮的一晚，透過激情與渴望，彼此救贖。」
記者蔡依庭／綜合報導
方郁婷飾演柯叔元和于子育女兒，曾以電影《美國女孩》拿下金馬獎最佳新演員並入圍影后，而後亦以《罪後真相》再獲金馬青睞入圍最佳女配角，對於挑戰影集，她直言：「收到劇本後覺得這個故事太特別，轉折再轉折，很期待，我一直很想嘗試驚悚懸疑類型的作品，《非殺人小說》有大人們之間的錯綜複雜關係，也有從年輕人看出去的視角，一場命案的背後牽繫著形形色色的人，是非常特別的故事。」
柯貞年也表示，如果沒有劉冠廷與隋棠的專業表現，不可能達到想像中的畫面，她說：「拍情慾戲難度非常高，不管是情緒或是動作都必須很完美，冠廷與隋棠相信劇組，也很願意為角色付出，才能完成充滿情慾遐想的激情戲。」《非殺人小說》將在2024年1月於CATCHPLAY+影音平台、愛奇藝國際站同步上架，八大戲劇台及CATCHPLAY電影台跟播。
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