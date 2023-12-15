切中市場趨勢！這2檔高股息ETF「連漲天數」站上2位數
下周有8檔ETF要除息，引發投資人關注與追捧，尤其高股息ETF今年跟著台股表現交出亮眼成績，法人表示，2023年連漲天數站上2位數字的高股息ETF，僅凱基優選高股息30（00915）與富邦臺灣優質高息（00730）以連漲天數12天同時霸榜。
記者許家禎／台北報導
根據統計，若以連漲5天、連漲6天、連漲7天的次數作為三重耐力關卡來檢測，連7漲耐力賽由凱基優選高股息30（00915）以7次奪冠，連6漲與連5漲則是凱基優選高股息30（00915）與元大台灣高息低波（00713）以7次聯袂衛冕，而00915及00713則再同時蟬聯連5漲的雙冠軍，交出連5漲高達11次的佳績。
法人分析，連漲天數可以反映出ETF選股邏輯是否切中市場趨勢，在族群輪動表現下，連漲天數越長則越能反映出其投資組合的跟漲有成且能持續維持優勢。
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）最新會議中，首度明確表示升息行動已經結束，且釋出明年計畫會有三次降息，態度明確帶動美股應聲大漲，台股昨（１14）日與今（15）日皆走高慶賀，今日早盤來到17743點再創今年新高，高股息ETF股價也連日上揚，即便站在高檔，但外界仍樂觀期待行情可再延續。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。