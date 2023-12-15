日投資高雄再創新高　總計317家日商累計金額達400億元

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羅達生表示，市長陳其邁上任以來，已吸引國內外大廠落地投資超過6千億元，其中日商投資熱絡，包含台塑德山精密化學、台灣中央硝子等半導體產業相關企業，感謝日商看好高雄、投資高雄。
羅達生也指出，今年表揚10家日商企業，其中有5家企業投資高雄已達半世紀以上，一起見證高雄逐漸轉型蛻變為科技城市，與亞洲重要國家有著密不可分的產業生態系，更進一步帶動商服業發展，例如：三井集團於鳳山打造aLaport購物中心，當然還有剛於上周開幕的唐吉訶德，顯示高雄已是日商不容忽視的重要消費市場。
日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史也對高雄市對日本企業的投資設廠，都有給予無微不至的支援表示肯定，也期許高雄市政府能持續給予日本企業各項支援，在場的日本企業能深化與高雄市的合作關係，讓高雄市與日本企業能共同發展、達到雙贏的關係。
今年接受表揚的計有投資高雄滿50年的台灣雙葉電子、英特科學、台灣中外爐工業、盛餘、台精化學工業，滿40年的台灣特浦、台灣愛德克，滿20年的攻達科技貿易以及滿10年的新月映像等深耕在地日商企業，共同見證了高雄半世紀以來城市的蛻變。另有新增投資DON DON DONKI(唐吉訶德)，投資額達到 2億元。