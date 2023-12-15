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日投資高雄再創新高　總計317家日商累計金額達400億元

▲高雄市為感謝在地深耕的日商，高市府昨(14)日特別舉辦年度「2023高雄同心日─台日共創雙贏」活動，表揚10家深耕高雄及卓越投資日商。(圖／高市府提供)
▲高雄市為感謝在地深耕的日商，高市府昨(14)日特別舉辦年度「2023高雄同心日─台日共創雙贏」活動，表揚10家深耕高雄及卓越投資日商。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁上任後高市府成立「投資高雄事務所」，營造全台最友善、有效率的投資環境，隨時提供日商企業投資各項諮詢與支援服務，根據經濟部統計，截至今（2023）年10月底已有317家日商投資高雄，日商投資累計金額逾400億元，企業數更是高居各國外商投資之冠。副市長羅達生表示，這也顯示高雄已是日商不容忽視的重要消費市場。

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高雄市為感謝在地深耕的日商，並歡迎全台最大的唐吉訶德投資，高市府昨(14)日特別舉辦年度「2023高雄同心日─台日共創雙贏」活動，感謝日商投資高雄並連繫夥伴關係，將近百位日商及機關代表參與，副市長羅達生則親自表揚10家深耕高雄及卓越投資日商，感謝日商為高雄經濟發展所做貢獻及努力。

羅達生表示，市長陳其邁上任以來，已吸引國內外大廠落地投資超過6千億元，其中日商投資熱絡，包含台塑德山精密化學、台灣中央硝子等半導體產業相關企業，感謝日商看好高雄、投資高雄。

羅達生也指出，今年表揚10家日商企業，其中有5家企業投資高雄已達半世紀以上，一起見證高雄逐漸轉型蛻變為科技城市，與亞洲重要國家有著密不可分的產業生態系，更進一步帶動商服業發展，例如：三井集團於鳳山打造aLaport購物中心，當然還有剛於上周開幕的唐吉訶德，顯示高雄已是日商不容忽視的重要消費市場。

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史也對高雄市對日本企業的投資設廠，都有給予無微不至的支援表示肯定，也期許高雄市政府能持續給予日本企業各項支援，在場的日本企業能深化與高雄市的合作關係，讓高雄市與日本企業能共同發展、達到雙贏的關係。

今年接受表揚的計有投資高雄滿50年的台灣雙葉電子、英特科學、台灣中外爐工業、盛餘、台精化學工業，滿40年的台灣特浦、台灣愛德克，滿20年的攻達科技貿易以及滿10年的新月映像等深耕在地日商企業，共同見證了高雄半世紀以來城市的蛻變。另有新增投資DON DON DONKI(唐吉訶德)，投資額達到 2億元。

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