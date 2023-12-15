MLB／名人堂球星曝洋基報價山本由伸9年95億！道奇仍是最大競爭者
隨著大谷翔平爭奪戰落幕，大聯盟（MLB）豪門球隊也將目光轉向日籍強投山本由伸，其中名人堂球星Carlos Baerga就在自己的IG爆料，紐約洋基已經正式向山本由伸提出9年3.04億美元（約95億台幣）的報價，且根據《NEW YORK POST》透露，「費城費城人是新一支加入山本由伸爭奪戰的球隊。」
記者張志宇/綜合報導
《NEW YORK POST》表示，目前洋基、道奇則是拿下山本由伸呼聲最高的球隊，緊追在後的是紐約大都會、舊金山巨人與波士頓紅襪（以上5支球隊依賠率排名），其中費城人則是在近日才加入山本由伸爭奪戰的球隊，排名賠率榜第6，第7名則是多倫多藍鳥。
對於山本由伸將在何時決定新東家，記者Mark Feinsand也在昨（14日）透露，「山本在本週已經接連會面舊金山巨人、道奇、洋基與大都會，則會在近日與紅襪和藍鳥會面，有望在聖誕節到來前決定新東家。」
山本由伸可說是近年日職最好的投手，除了連續3年奪下3冠王，更同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線。
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