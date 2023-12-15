NBA／勇士因Green禁賽而考慮改組　15到20場後決定是否進行大調整

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勇士近期不斷地搞砸領先雙位數的比賽，他們的戰績為10勝13敗，Green的無限期禁賽沒有回歸時間表，黑暗的隧道目前看不盡頭。
勇士是否該擺脫Draymond Green？GM：15-20場比賽後決定是否進行大調整
而勇士管理層的耐心很可能即將耗盡，在今天和快艇隊交手之前，勇士隊已經輸掉近15場比賽中的11場，Dunleavy表示，球隊將在接下來的15到20場比賽決定是否需要進行大型的陣容調整。
Green在禁賽期間不支薪，這一次禁賽如果少於20場比賽，他將每場損失約15萬美元；如果多於20場，每場損失約20萬美元。勇士隊在他缺席的每一場比賽，將可節省至少50萬美元的豪華稅。
《The Athletic》記者Tim Kawakami在近期的一篇文中很直接地表示：「NBA是否正試圖為勇士隊提供一種方法，讓他們儘早擺脫Draymond Green，以及為他花費的數百萬美元。如果這是真的，勇士隊是否應該開始考慮這一點？我的回答：這兩個問題的答案可能都是肯定的。」
Kawakami稱，NBA正在發出越來越嚴重的警告，但Green依然故我，而且他在場上爆發的週期正不斷地縮短。他認為「NBA已經厭倦了與Green打交道了」，並且隨後寫道：「NBA正在關注Lacob、Dunleavy、Steve Kerr和Stephen Curry的反應，並想讓他們知道，如果勇士隊繼續指望Draymond Green，他們將會繼續為此失望。他們必須決定何時有一個停損點。聯盟正在等待答覆，那個答案不是來自於Green，而是來自勇士。」
本賽季到目前為止，勇士隊已經打了23場比賽，Green參加了其中的15場比賽，其中3場被驅逐出場、被禁賽5場。如果他因這次事件被禁賽10場，那麼在勇士隊本季的前33場比賽中，他將有18場被禁賽或驅逐出場。
勇士在交易截止日前可能會有動作 但他們將先權衡風險
「大多數其他與勇士處境相似的球隊只能接受失敗並進行重建。你贏得了冠軍，而你的球員卻老了，所以按下重置按鈕，重新開始吧。」《Fox體育》記者Ben Cotton這樣寫道。
但勇士看向他們的陣容，可以指望誰提供給Stephen Curry幫助？Jonathan Kuminga、Moses Moodey、還是Brandon Podziemski？這些年輕球員都很優秀，但他們沒有那麼優秀，幾乎可以肯定很難成為季後賽可依賴的球員。Klay Thompson、Andrew Wiggins和Green曾經證明自己能做到，但現在他們各有各的麻煩。
ESPN記者Zach Lowe的提議或許是勇士必須考慮的解：「勇士會在交易截止日期前有所嘗試，因為他們知道：『我們球隊中有一個男人，他是我們建立一切的基礎。Stephen Curry仍然那麼出色，但我們讓他失望了』。」
Pascal Siakam、OG Anunoby、Kyle Kuzma、Alex Caruso這些球員，都是曾經外傳在勇士隊名單上被提過的人選。但灣區最終沒有做出任何進一步動作。
ESPN另一名記者Adrian Wojnarowski暗示勇士隊將考慮是否有任何操作可以真正將幫助他們提升到下一個級別，「勇士隊必須相信他們是冠軍的競爭者，才會真正的使用他們所擁有的少量資產冒一些風險。」