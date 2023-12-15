MLB／大谷翔平收到最終報價後曾聯絡老東家！經紀人：天使未跟進
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（15）日舉行大谷翔平加盟記者會，為這位史上最大咖自由球員穿上藍色「17」號球衣，也宣告大谷翔平正式告別「洛杉磯天使時代」。不過這次轉隊周邊的八卦還是不少，根據《The Athletic》天使隨隊記者Sam Blum透露：「其實在大谷翔平做決定前，天使都一直在挽回大谷並持續進行交涉，但最終大谷還是決定出走道奇。」不過大谷的經紀人Nez Balelo也說，當大谷翔平的陣營收到道奇隊最終報價後，曾試圖與天使隊聯繫，但天使隊最終選擇不跟進報價，只能放手讓大谷離去。
記者張志宇/綜合報導
大谷翔平在記者會上表示，自己是在發文前一天，才決定要加盟道奇，做出這項決定時十分困難，「因為休賽期有很多球隊聯絡我，那些球隊都很棒，令我做決定時十分困難，但我最後仍是選擇了道奇隊。」
但對於天使最後沒能拿下大谷翔平，大谷經紀人Nez Balelo表示：「天使直到最後都還在挽回大谷翔平，且我們陣營在接受到最終報價後，還曾與天使聯繫並且給出最後一次機會，但最終胎死腹中。」至於是什麼原因導致天使尚未跟進報價，Nez Balelo則拒絕透露。
大谷翔平在大聯盟6個球季都在天使度過，合計出賽716場，累積681安、171轟、437打點和86次盜壘，投球部分先發86場，拿下38勝19敗，共投出608次三振，防禦率為3.01。
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