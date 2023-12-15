升級iOS 17.2電池續航實測！3款舊iPhone退步 這2款不降反升
蘋果（Apple）於本週釋出iOS 17.2正式版更新，果粉們除了關心新增哪些功能，或又有哪些功能獲得改善外，更多人聚焦關注「耗電」問題是否改善。專門實測iPhone歷代幾款電池續航力YouTube頻道「iAppleBytes」近日針對iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13等5款舊機，更新至iOS 17.2後進行電力測試。
記者鄭妤安／台北報導
實測結果顯示，除了iPhone SE 2在更新後電池健康度為86%，其餘機種皆在90%以上，iPhone 11健康度97%最高。而大部分的機種續航衰退約3到10分鐘，與前一版iOS17.1.2差距不大，其中，iPhone SE 2電池續航3小時30分，退步3分鐘；iPhone XR電池續航5小時05分，退步10分鐘；iPhone 13電池續航7小時27分鐘，退步9分鐘。
另外兩款在更新後的電池續航力則有改善，iPhone 11電池續航4小時55分，進步4分鐘，iPhone 12電池續航6小時00分，進步7分鐘。
統整5款舊機升級iOS 17.2後，電池表現差異：
電池續航力「退步」：iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 13
iPhone SE 2（電池健康度86%）→ 3小時30分｜退步3分鐘
iPhone XR（電池健康度90%）→ 5小時05分｜退步10分鐘
iPhone 13（電池健康度94％）→ 7小時27分｜退步9分鐘
電池續航力「進步」：iPhone 11、iPhone 12
iPhone 11（電池健康度97%）→ 4小時55分｜進步4分鐘
iPhone 12（電池健康度96%）→ 6小時｜進步7分鐘