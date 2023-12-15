蘇貞昌、黃捷騎單車賞高雄湖畔 網友笑稱「選情亮上加亮」
大選進入倒數二十九天的衝刺階段，民進黨高雄市第六選區立委候選人黃捷po出與前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩在美術館湖畔旁的自拍照，寫下「蘇院長說高雄越來越美了！傍晚時分，美術館湖畔超美」，而蘇貞昌也在IG公布四人騎腳踏車的合照，讓網友笑稱「好天氣加電火球，黃捷的選情亮上加亮」；陳其邁也在臉書發出合體單車照，文字寫「我們就是為了這一個個平凡美麗的日常，繼續努力著。」
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷表示，蘇前院長任內，與時任副院長陳其邁共同輔佐蔡英文總統，不但擋下非洲豬瘟、防治武漢肺炎，更讓台灣經濟創下民主化以來的最高峰，可以說是台灣的「黃金組合」，這一次能邀請蘇前院長到高雄走走、欣賞城市美景，也當面請益從政心路歷程。
蘇貞昌表示，黃捷是最有即戰力的新世代，當初在野黨鋪天蓋地攻擊、抹黑前鎮漁港時，黃捷勇於捍衛政策，為漁民發聲，讓他相當感動，也證明只要心懷家鄉，不管人在何方都是努力為故鄉，這次投票不是為了誰要勝選，而是讓世界繼續看到台灣，他也鼓勵黃捷選舉就是要勤奮持之以恆，帶給人民希望與願景。
同行的高雄市長陳其邁、立委邱議瑩善盡地主之誼，騎腳踏車欣賞美術館、愛河一帶秀麗景緻，黃捷帶著他們到選區內的熱炒店，邊吃邊談大美術館計畫，暢談對選區發展的願景。貼文一出，吸網友留言：「熟悉的蘇老縣長」、「歡迎院長常來高雄」、「高雄很漂亮，我高雄我驕傲」，也有人表示有在美術館遇到三人騎單車，非常幸運。
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