王思佳告電商冒名判決出爐！不爽洗版「澄清文」　丫頭力挺發聲了

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官司打了16個月， 前天判決出爐，雙方以「和解」落幕。「茉本」在官方社群發文正式向社會大眾做出澄清。對此，王思佳表示：「終於！等到了澄清文，再次聲明我本人跟茉本、森呼吸還有歐珈綺（孫佳琪）女士從未有過合約合作關係，請不要再以訛傳訛。」
但王思佳也不滿「茉本」的澄清文耍小動作，在IG罵「原本想要給個第二次機會，請苿本和孫佳琪好好發文澄清，平台放五天IG放兩天，結果拖拖拉拉要放不放的，放完了之後，再給我玩洗版的遊戲，大家都成年人了！你這點小心思我看不懂嗎？」
王思佳不爽嗆聲，「當初就已經提醒過你，請你不要隨意用我的名字！你浩浩蕩蕩發律師函，一副好像被我冤枉的樣子，你最委屈，好不好？你一直口口聲聲跟我有合約！就一直拜託你拿出來！你就拿不出來啊，現在法院附件 清楚的寫明 我跟你們沒合約，就跟你當時說的完全不一樣啊」。
得知判決後，「快電商」創辦人森田也表示：「針對企業永久經營，我們都會以誠信和真誠作為第一要素，快電商用一支手機就能創業，我們很希望讓更多媽媽、職場上的人、KOL、KOC能有更多學習的機會，創造更多價值，讓整個經濟的脈絡發揮到更大值，不只是教大家創業！也在教大家該如何做人！」
丫頭詹子晴身為藝人也同時是「快電商」創辦人，她力挺表示：「法官能給思佳姐一個公平的判決，也希望能讓大眾正視很多廠商濫用藝人肖像與名聲的問題，經常發生會誤導消費者的狀況。」
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