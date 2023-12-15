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王思佳告電商冒名判決出爐！不爽洗版「澄清文」　丫頭力挺發聲了

▲王思佳（中）和丫頭（左）、森田的快電商合作，日前告電商「茉本」冒名判決出爐，她不爽對方「澄清文」發完竟洗版，丫頭也發聲力挺。（圖／資料照，記者鄭孟晃攝）
▲王思佳（中）和丫頭（左）、森田的快電商合作，日前告電商「茉本」冒名判決出爐，她不爽對方「澄清文」發完竟洗版，丫頭也發聲力挺。（圖／資料照，記者鄭孟晃攝）

記者黃盈容/綜合報導

女星王思佳去年（2022）不滿電商平台「茉本」私自以她名義做招商，去年7月，「快電商」創辦人丫頭（詹子晴）、網紅CEO森田大動作舉辦記者會，針對「茉本」平台以旗下合作藝人王思佳的名義詐騙做出提告。時隔16個月，法院判決在13日出爐，雙方以「和解」落幕。「茉本」需在官方社群發文正式澄清，豈料昨（14）日王思佳卻發現對方沒有將聲明置頂還洗版，因此不爽PO文。對此，丫頭也發聲力挺王思佳，「希望能讓大眾正視很多廠商濫用藝人肖像與名聲的問題」。

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▲丫頭、森田去年7月開記者會，針對「茉本」平台以旗下合作藝人王思佳的名義詐騙做出提告。（圖／資料照，快電商提供）
▲丫頭（左）、森田去年7月開記者會，針對「茉本」平台以旗下合作藝人王思佳的名義詐騙做出提告。（圖／資料照，快電商提供）
王思佳去年在臉書PO文指出，電商平台「茉本」私自以她名義做招商，直批「到底為什麼要提我的名字去幫自己加分」。事後「快電商」丫頭和森田間旗下合作藝人遭冒名，大動作提告，望能遏止廠商有假藉藝人名義、造成欺騙消費者的行為。

官司打了16個月， 前天判決出爐，雙方以「和解」落幕。「茉本」在官方社群發文正式向社會大眾做出澄清。對此，王思佳表示：「終於！等到了澄清文，再次聲明我本人跟茉本、森呼吸還有歐珈綺（孫佳琪）女士從未有過合約合作關係，請不要再以訛傳訛。」

▲王思佳不滿「茉本」的澄清文耍小動作，開罵了！（圖／王思佳IG）
▲王思佳不滿「茉本」的澄清文耍小動作，開罵了！（圖／王思佳IG）
但王思佳也不滿「茉本」的澄清文耍小動作，在IG罵「原本想要給個第二次機會，請苿本和孫佳琪好好發文澄清，平台放五天IG放兩天，結果拖拖拉拉要放不放的，放完了之後，再給我玩洗版的遊戲，大家都成年人了！你這點小心思我看不懂嗎？」

王思佳不爽嗆聲，「當初就已經提醒過你，請你不要隨意用我的名字！你浩浩蕩蕩發律師函，一副好像被我冤枉的樣子，你最委屈，好不好？你一直口口聲聲跟我有合約！就一直拜託你拿出來！你就拿不出來啊，現在法院附件 清楚的寫明 我跟你們沒合約，就跟你當時說的完全不一樣啊」。

▲丫頭示目前身體正在復原中​​​​​​​。（圖／快電商提供）
▲丫頭身為藝人也同時是「快電商」創辦人，她力挺王思佳，盼大眾正視廠商濫用藝人肖像與名聲的問題。（圖／快電商提供）
得知判決後，「快電商」創辦人森田也表示：「針對企業永久經營，我們都會以誠信和真誠作為第一要素，快電商用一支手機就能創業，我們很希望讓更多媽媽、職場上的人、KOL、KOC能有更多學習的機會，創造更多價值，讓整個經濟的脈絡發揮到更大值，不只是教大家創業！也在教大家該如何做人！」

丫頭詹子晴身為藝人也同時是「快電商」創辦人，她力挺表示：「法官能給思佳姐一個公平的判決，也希望能讓大眾正視很多廠商濫用藝人肖像與名聲的問題，經常發生會誤導消費者的狀況。」

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