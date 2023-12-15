林心如同框霍建華前女友！和陳喬恩互動全被拍 根本現代修羅場
「永遠的紫薇格格」林心如入行28年，2016年嫁給霍建華後生下1女「小海豚」，至今家庭和兩岸演藝事業兼顧得宜，她近來在大陸實境節目和老公的前女友陳喬恩同框，兩人互動格外受到關注，也讓人想起當年霍建華曾與陳喬恩選購內褲的八卦，網友調侃：「這難道不是現代修羅場？」
記者楊穎軒／綜合報導
林心如和謝娜、楊紫、蔡少芬等人是陸綜《我們的美好生活》固定班底，近日網友目擊一行人在街上錄影，霍建華的舊愛陳喬恩居然是客座嘉賓，被網友形容是「現代修羅場」，曝光的現場偷拍照，林心如低頭站在陳喬恩後方，另一張兩女中間相隔2個人，看似沒有太多交集，其實眾人談笑風生，氣氛歡愉，但實際互動多少要等播出才知道。
陳喬恩2003年和霍建華拍《千金百分百》假戲真做，不過兩人都正值事業巔峰，不願承認交往，直到被媒體拍到一起去通化夜市吃小吃、挑選男用內褲，戀情才見光，霍建華當時發現被跟拍後還情緒失控，拍車子引擎蓋、要求記者交出底片，然而，這段地下情維持不到半年就告吹。
霍建華和陳喬恩分手10年後，在一次訪問中間接坦承與女方有過一段情，不過當時的他一心想衝刺事業，而女生卻「要的太多」，彼此對未來沒有共識，才決定分開，「我的心中一直會替她留一個位置」，陳喬恩也是霍建華出道至今21年，除了林心如之外，唯一承認的女友。
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