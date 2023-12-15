趙少康喊賴清德拆違建就辭董事長 民進黨酸：別看到顏寬恒就龜縮
針對國民黨副總統候選人趙少康稱，若民進黨總統候選人賴清德拆萬里老家違建，就辭中廣董事長說法，民進黨副秘書長黃建嘉今（15）日表示，台中顏寬恒家族、新北汐止廖先翔家族及新店羅明才家族都是占用國有地違建，這三個都是國民黨現任立委和候選人，「趙少康先生如果有勇氣的話，應該先去告訴顏寬恒跟顏家，你們家占用國有地的私人招待所的大豪宅什麼時候拆？」
記者陳佩君／台北報導
對於是否辭去中廣董事長職位，趙少康昨表示，「如果賴清德拆老家違建，我就辭掉中廣董事長職務」；他強調，違建是違法的，賴清德萬里老家違建是違法的他不拆，「我是合法的，一直叫我辭」。
對此，黃建嘉痛批，趙少康不要對外稱是趙子龍，遇到顏寬恒就閃躲迴避，「敬告趙少康先生，先去跟顏寬恒說，你們家占用國有土地的私人超級大招待所，什麼時候拆，不要看到顏寬恒就龜縮，不要看到顏清標就躲起來，趙少康請你勇敢一點當真正勇敢的趙子龍」。
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