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NBA／勇士變陣！Kuminga取代Wiggins先發　可能成為4號位第一選擇

▲金州勇士隊今（15）日將在客場出戰洛杉磯快艇，球隊將Jonathan Kuminga擺進先發，Andrew Wiggins從板凳出發。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士隊今（15）日將在客場出戰洛杉磯快艇，球隊將Jonathan Kuminga擺進先發，Andrew Wiggins從板凳出發。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士隊今（15）日將在客場出戰洛杉磯快艇，球隊將Jonathan Kuminga擺進先發，Andrew Wiggins從板凳出發。這可能是球隊輪換進行變動的前兆，有媒體認為Kuminga未來有可能取代Draymond Green的位置，成為球隊這一季的主力。

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勇士近期吞下2連敗，Green在上一場對上鳳凰城太陽的比賽吞下二級惡意犯規，之後被聯盟無限期禁賽。Klay Thompson、Wiggins和Kevon Looney幾名主力末節被冷藏在板凳上，並未出賽。

今天Kuminga取代開季各項數據幾乎都創生涯新低的Wiggins先發，Brandon Podziemski也進入先發名單之中，另外的3人是Stephen Curry、Thompson和Looney。

Kuminga本季場均貢獻11.9分3.5個籃板，外界認為他未來是取代Green打先發4號位的第一人選。儘管他沒有像Green那樣的球場視野、經驗以及防守內線的體型，但這位21歲的球員擁有出色的運動能力和旺盛精力。

「隨著Green被無限期禁賽，Kuminga的角色將會變得更加重要。」美國媒體《ClutchPoints》在一篇文章中寫道，「Kuminga現在是勇士隊的頭號大前鋒人選，並將進入球隊的先發陣容之中。Steve Kerr和勇士隊預計將在接下來的幾周內根據比賽情況推出不同的先發陣容，」

「Podziemski和Moses Moody幾乎每次上場都比Thompsomn和Wiggins表現得更好。」《ClutchPoints》專欄作家Winter表示，「Kuminga的穩定性不如Podziemski和Moody，但他最近越來越多地展現出的他在攻防兩端前兩者無法觸及的天賦。」

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