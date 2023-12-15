NBA／勇士變陣！Kuminga取代Wiggins先發　可能成為4號位第一選擇

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今天Kuminga取代開季各項數據幾乎都創生涯新低的Wiggins先發，Brandon Podziemski也進入先發名單之中，另外的3人是Stephen Curry、Thompson和Looney。
Kuminga本季場均貢獻11.9分3.5個籃板，外界認為他未來是取代Green打先發4號位的第一人選。儘管他沒有像Green那樣的球場視野、經驗以及防守內線的體型，但這位21歲的球員擁有出色的運動能力和旺盛精力。
「隨著Green被無限期禁賽，Kuminga的角色將會變得更加重要。」美國媒體《ClutchPoints》在一篇文章中寫道，「Kuminga現在是勇士隊的頭號大前鋒人選，並將進入球隊的先發陣容之中。Steve Kerr和勇士隊預計將在接下來的幾周內根據比賽情況推出不同的先發陣容，」
「Podziemski和Moses Moody幾乎每次上場都比Thompsomn和Wiggins表現得更好。」《ClutchPoints》專欄作家Winter表示，「Kuminga的穩定性不如Podziemski和Moody，但他最近越來越多地展現出的他在攻防兩端前兩者無法觸及的天賦。」