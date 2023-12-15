認了當年「涉世未深」菜鳥接黨主席　蔡英文：執政很辛苦但很值得

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蔡英文今（15）日上午到台中，連續到太平北天宮、潭子得天宮參拜，並為立委候選人何欣純、謝子涵助選。她在致詞時稱自己明年要畢業了，今天來補學分向大家道謝，身為全台灣極少數選過3次總統的人，感謝大家一次次的支持，讓她4年前在兩地的得票率衝到近60%。
講到從政歷程，接著蔡英文笑著說「昨天蕭美琴說我那時候涉世不深，我也接受了」。她表示自己開始參與政治時，是一隻菜鳥，「2008年我就做了主席，這些年以來，看了很多年輕一輩想從政、想為國家做事，有的資質好、有的很勤奮」。她說，無論勤奮還是資質好，都是做民意代表最基本的條件，自己在謝子涵身上看到這些特質，向大家拉票「這次選給年輕的好不好？」
蔡英文說，在野黨批評她大灑幣、債留子孫，她驕傲的說「我花很多錢投資未來是事實，但我有本錢」，這幾年台灣經濟持續發展，國家財力有進步，「我是有史以來最會還債的總統、台灣負債比是有史以來最低」，台灣現在競爭力排名全球第6名，一個人口2300萬的國家可以排世界第6名，就是這幾年一直投資基礎建設的成果。
蔡英文說，執政很辛苦，但執政很值得，「如果做出成績照顧人民，給人民感覺這個家有人在帶領、有人在照顧，就值得！再辛苦都值得！」她希望人民選出下一位領導人，也用同樣的心情為人民付出，再困難都願意去做。
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