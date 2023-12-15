累積投資額逾400億再創新高　高雄感謝在地深耕日商

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市長陳其邁上任以來，已吸引國內外大廠落地投資超過6千億元，其中日商投資熱絡，包含台塑德山精密化學、台灣中央硝子等半導體產業相關企業陸續進駐外，更進一步帶動商服業發展，例如：三井集團於鳳山打造LaLaport購物中心，當然還有甫於上周開幕的唐吉訶德，也特別頒發新增投資獎，彰顯出高雄已是日商企業不容忽視的重要消費市場。
日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史致詞表示，高雄市的日商長年以來對高雄市的社會及經濟發展作出許多貢獻。海外投資的日本企業如要穩健營運，必定需要當地政府的協助與關懷。高雄市對日本企業的投資設廠，都有給予無微不至的支援表示肯定，也期許高雄市政府能持續給予日本企業各項支援，在場的日本企業能深化與高雄市的合作關係，讓高雄市與日本企業能共同發展、達到雙贏的關係。
日本人會高雄支部上野英雄支部長則表示，高雄在地日商表揚活動自2010年開辦以來，今年已邁入第14屆，迄今已有超過50家日本企業獲此殊榮，對於企業是莫大榮幸與鼓勵，並指出在歷經長時間疫情之後，台灣經濟成長將迎來更為光明的前景，相信日本企業也能為台灣發展貢獻一份力量，共同合作持續成長壯大。
獲得今年投資高雄滿50年獎項的台灣雙葉電子加藤雅弘董事長在致詞中表示，能夠獲得此項殊榮，對日系企業來說，是非常光榮的事情，且深深感受到高雄人的溫暖、以及對日本人、日系企業的友好關係更是50年來都沒有改變。期許今後有更多日系企業投資高雄，共同為高雄的經濟發展做出貢獻，持續擴大台日友好關係。
今年接受表揚的計有投資高雄滿50年的台灣雙葉電子、英特科學、台灣中外爐工業、盛餘、台精化學工業，滿40年的台灣特浦、台灣愛德克，滿20年的攻達科技貿易以及滿10年的新月映像等深耕在地日商企業，共同見證了高雄半世紀以來城市的蛻變，另有新增投資DON DON DONKI（唐吉訶德），投資額達到 2億元。
經發局進一步說明，台灣與日本地理位置相近、產業具互補性，市府比照中央成立「投資高雄事務所」，營造全台最友善、有效率的投資環境，相繼引進半導體、5G AIoT、循環材料、電動車等新興科技產業進駐，未來也將秉持熱誠，隨時提供日商企業投資各項諮詢與支援服務，持續為台日產業建立更為深化的合作關係。