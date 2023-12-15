批詐騙集團　民進黨：88槍擊案到雲林風電弊案主嫌都是國民黨

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民進黨今（15）日公布議題廣告「黑槍•金光黨」，發言人林楚茵、戴瑋姍揭露，從台南88槍擊案到雲林風電弊案主嫌及幕後主使者都是國民黨，但國民黨及國民黨總統候選人侯友宜卻自我標榜反黑金、辦黑金，企圖混淆視聽，國民黨不僅涉及黑金槍，更是貪綠能光電，簡直是如金光黨的詐騙集團，國民黨至今死不認錯，還甩鍋抹黑民進黨，請侯友宜出面說清楚，主張重啟特偵組前，先嚴辦這些黨內同志。戴瑋姍表示，國民黨過去多次把「台南88槍擊案」栽贓給民進黨，但主嫌就是國民黨的王文宗，他是學甲慈濟宮董事長，與國民黨關係密切，他曾任國民黨學甲區黨部主委、國民黨宗教委員會副主委、國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，更擔任過馬英九後援會會長、朱立倫競選總統時的主委、台南市前議員謝龍介競選幕僚，還是李全教的好朋友，甚至擔任統派色彩的白狼中華統促黨台南清芳黨部主委，紅藍一家親。戴瑋姍說，立委參選人李全教涉入許多綠電投資，在學甲地區買了大量的魚塭，關係極度密切，而王文宗是否為了李全教的綠電生意開88槍，就交由後續檢調調查，這證明國民黨從頭到尾就是抹黑栽贓民進黨，88槍案的主嫌跟國民黨直接相關，侯友宜在競選廣告卻稱要「辦黑金」，所以要先宣示辦王文宗嗎？戴瑋姍指出，88槍擊案主嫌被爆出是國民黨的重要關係人後，朱立倫立即切割高喊不認識王文宗，但王文宗就是朱立倫競選總統時的主委，朱立倫還公然切割謊稱不認識，離譜至極。林楚茵表示，當國民黨胡亂影射政府光電弊案，卻拿不出實質證據時，黨內卻藏了全台最大的綠能蟑螂，就是雲林縣議長沈宗隆。2019年達德能源於雲林推動風力發電廠，因申請公文、建造執照及使用執照時程不如預期，包括國民黨籍的沈宗隆、王又名等四名議員，以指定的包商浮報工程款，藉此向業者索賄2600萬元，於議會施壓官員及聯署提案修改《雲林縣建築管理自治條例》，協助取得變電所、升壓站等建照、使照，即便施工品質不佳，解約後仍照樣收錢，雲林地檢署今年7月依貪污等罪嫌起訴沈宗隆，並繳回犯罪所得，國民黨地方民代如此劣跡惡行，簡直魚肉鄉民。明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，