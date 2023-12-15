紅線停車可檢舉記點？王國材回應趙少康 喊話民眾「守規矩」
國民黨總統候選人趙少康昨（14）日受邀上《NOWnews今日新聞》節目《鄉民大學問》，回應網友提問當選總統是否可以把記點制度取消，趙少康痛批，「交通記點不能坐在冷氣房裡決策！」也批民眾黨總統候選人柯文哲任內劃設300公里紅線擾民。今 （15）日交通部長王國材回應，紅線停車不開放檢舉，也不會記點，但呼籲民眾要盡量守規矩。
記者許若茵／台北報導
趙少康說，民進黨政府坐在冷氣房裡決策，隨便一個決定，就讓很多小黃運將、小貨車司機的工作受到影響，終於，逼得大批小黃運將，昨天上凱道陳情抗議。他回想起每次搭計程車，運將大哥總要抱怨，現在連在路邊讓客人上下車，都有可能被記點，累積12點就會被吊扣駕照，車都不能開了，簡直是要毀人生計。
趙少康也說，他實在很不想批評柯文哲，畢竟現在要在野友好，但柯文哲在台北市長任內，做得最明顯的「政績」就是畫紅線，雖然在鬧區，這項措施可以促進交通順暢，但連在部分郊區、交通流量較緩和的街道也設紅線，根本矯枉過正，尤其很多搭計程車者是行動較遲緩的長輩、身障朋友，只要上下車稍微慢一點，就可能會讓運將被記點，真是擾民。
今王國材上午受訪時回應，紅線停車不開放民眾檢舉也不記點，僅開放民眾檢舉記點的是併排停車跟停在消防栓前，趙的說法讓很多人誤解，但仍然呼籲民眾還是盡量守規矩。