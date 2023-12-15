今日廣場》劉勇嘉／全國最熱立委選區 竟出現落寞的舊政客？

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這名擔任教職的地方人士表示，選舉是理性與感性的交織互動，候選人們一方面要用理性闡述政見願景，另一方面也要用感性鼓動選民的投票意願，是需要高度貼近民意與時事的行動，但是從第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）最近的發展，明顯看出在野陣營的挑戰者「失了方寸」、「拿香跟拜」，甚至還有「自打臉」的各種狀況，顯然是亂了陣腳。
以國民黨的陳美雅為例，針對民進黨黃捷的角色扮演裝扮，批評說「只會玩自己博眼球」、「不配來第六選區」、「士大夫無恥是謂國恥」，結果沒過多久，自己得意洋洋地公佈AI合成的動漫人物照，立場轉彎之大，可比山道髮夾彎。
代表喜樂島的郭倍宏也不遑多讓，批評黃捷當網紅，只會玩貓貓狗狗，然而自己卻也高調秀和愛犬的合影，面對民調數據不理想，比照韓國瑜直接蓋牌，讓選民看了直搖頭。
高雄第六選區的選情，也是全國總統大選的縮影，不懂年輕人的政治人物，既想要年輕人的票，骨子裡卻又處處透露出瞧不起年輕人的氣味，倚老賣老發現得罪年輕人後，又回過頭以為裝裝樣子就能把票要回來，殊不知年輕人遠比這些老政客明眼多了。
例如侯友宜提出的「555方案」，一推出就被看穿只會讓年輕人的負擔更沈重，讓年輕人更不容易成家立業；趙少康至今仍不願辭中廣董事長，也讓人看破手腳，從三十年前喊要保護中華民國，原來是在建立自己的媒體帝國。
筆者感嘆，隨著網路科技的發達，這些前後不一、自相矛盾的話術，都越來越容易破解，「這些落寞的被遺落舊政客，還是趕快隨著時代的發展，在博物館裡面展示就好，不要再回到現實社會影響大家的生活了。」
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