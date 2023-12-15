柯震東《愛愛內含光》脫了！約張鈞甯員工「來我家看Netflix」
詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯主演Netflix華語輕喜劇《愛愛內含光》，破除台灣家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題。張鈞甯簽下的新人詹子萱，在劇中和柯震東有多場情慾戲，柯震東裸上半身撲倒對方，性暗示說：「要不要來我家看Netflix？」2人正式成為炮友關係，更立下做愛守則「打完炮之後，不可以抱抱」、「不管怎樣都要以維持朋友關係為優先」。
記者蔡依庭／綜合報導
《愛愛內含光》 導演黃婕妤曾獲美國獨立製片人影展最佳女導演，推出新劇《愛愛內含光》大膽談性，顛覆刻板印象的戀愛關係。詹子萱和柯震東為炮友關係，立下做愛守則。首度與柯震東對戲，詹子萱表示：「有他在片場都蠻開心的，他是一個很棒、很真實的演員，在現場是很有安全感的存在，讓我能安心地去表演。」柯震東提到跟詹子萱的合作感想：「很愉快，她是一個很有靈性、很有天分的演員，跟她對戲很自然，很期待看到成品。」
苗可麗與洪都拉斯劇中為詹子萱爸媽，洪都拉斯在33周年結婚紀念日，看謎片「DIY」解決生理需求，令苗可麗失落，成怨偶天天爭吵；另一婚姻難題CP，夏于喬與馬志翔演繹禁忌師生戀，卻面臨婚姻難關「7年之癢」。
林哲熹與巫建和挑戰男男戀，上演各種大尺度親密戲。林哲熹表示：「與建和合作很舒服，他在表演的時候能量非常強、很專注，我們都滿自在的找到角色狀態。但因為我們的角色和本人個性都不太一樣，所以有點像是反過來演的感覺。」巫建和表示：「與哲熹認識很久了，但一直沒有合作過，也很喜歡他之前的作品，這次能合作非常開心，非常流暢。」
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