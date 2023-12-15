Ella等9年曝重磅喜訊！激動落淚揭心情 「像禮物一樣」
Ella（陳嘉樺）今（15）日推出全新單曲〈願望清單〉，一直以來，在音樂、演出及不同的人生角色上散播歡樂給予溫暖的Ella，期望透過她的作品將自己對生活的體悟傳遞給這個世界。驚喜的是，這也是樂迷們歷經9年的等待，終於盼到Ella即將帶來的第二張全新專輯，她勉勵大家：「抱著好奇心去迎接每一天會發生的事情，其實也沒有不好，你遇到不一樣的事情，都會是新鮮的，好像禮物一樣。」
記者吳雨婕／綜合報導
〈願望清單〉視覺場景拍攝充滿巧思，特地取材來自於瑞士的藝術家Adrian Merz，以一張張白色的便條紙搭建佈滿整個空間，如同在生活中許下一個又一個的願望，每個願望都蘊藏著關於愛與勇氣的夢想，Ella造型相當特別，臉部特別畫上了「凍傷妝」、穿上量身訂製的塗鴉被單：代表著生命的一體兩面，許下了願望就帶來了遺憾，包容著失去與獲得；Ella則用輕柔的擁抱，包裹著脆弱也並存著強健，廓形出她的一切。
該曲歌詞讓Ella被深深打動，拍攝MV時難掩情緒數度落下淚來，談到願望，Ella分享了她的觀點：「事情都是一體兩面，你一旦許了願望就要有接受失望的心理準備，人還是要期盼地活下去，你才有前進的動力，可是你也要接受能夠失望的情緒，所有事情都是有陰有陽，好的壞的都會在你身上流過。」
拍攝時Ella拿著筆恣意地在便利貼許下心願，有：「勁寶長大後我去旅行，他規劃我出人」、「我要發明全世界最好穿的內衣」、「好好吃飯、好好睡覺、好好道別」、「善終」、「坐一次火箭去太空看地球」、「帶爸媽吃各種厲害的餐廳」等充滿多元的心願，她也勉勵大家：「抱著好奇心去迎接每一天會發生的事情，其實也沒有不好，你遇到不一樣的事情，都會是新鮮的，好像禮物一樣。」
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