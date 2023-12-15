擺豬頭、灑鯡魚罐頭恐嚇討債 中警選前掃蕩黑幫

臺中市警局選前打詐、掃黑、肅槍、緝賭行動專案，查緝選舉賭盤避免影響選情，共計查獲賭博案47件(含選舉賭盤14件)91人，查扣現金887萬餘元，清查下注金額達486億餘元；查獲詐欺集團計17件58人，查扣不法所得計867萬餘元；查獲治平專案目標8件48人及違反槍砲彈藥刀械管制條例1件1人，共計查扣改造手槍1枝、子彈5顆、現金67萬餘元等證物；警方這次查緝行動中發現竹聯幫討債手段竟改以擺豬頭、潑灑穢物、鯡魚罐頭等方式污辱被害人致被害人心生恐懼。
記者鄧力軍/台中報導
中市刑大偵四隊於12月12日破獲以34歲林嫌為首之竹聯幫仁堂明仁會暴力集團，林嫌平日以網拍販售沐浴乳、衣服，與從事服務業的被害人林女有債務糾紛，竟派數名小弟到被周人店家前以擺豬頭及潑灑穢物（鯡魚罐頭等）方式對被害人進行討債，警方掌握林嫌率眾以恐嚇、羞辱等方式索討債務相關涉案事證，報請臺中地檢署宿股陳宜君檢察官指揮專案小組，兵分多路分別在新北市地區搜索查緝5人到案，查扣手機及現金66萬餘元，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。
刑事警察大隊偵一隊日前查獲販毒案，持續溯源追查毒品上游並鎖定毒品通緝犯潘嫌，經多日蒐證及跟監掌握其動態後，趁潘嫌返回租屋處時順利將其逮捕，於現場查獲改造手槍(仿金牛座)1支、子彈5顆、第三級毒品咖啡包48包(242.7公克)、愷他命13包(34.79公克)、K菸1支、K盤2個及手機5支等相關證物。
另外，豐原分局偵破假投資詐欺案，詐騙集團以投資公司之名義利誘被害人加入投資群組，製造投資股票大漲之情勢，讓被害人深信獲利，陸續交付200萬，惟被害人帳面上獲利欲出金時，對方則以各種方式推諉而拒絕出金，被害人始知受騙，旋與該分局配合誘捕，與詐騙集團面交投資款項40萬，當場查獲吳嫌等3人，本案計查扣新臺幣4000元、手機7支、相關偽造投資公司收據、工作證等證物。
近期黑幫等不法分子轉型從事經濟型犯罪，以賭博、詐欺等犯罪手段獲得龐大不法利益，臺中市警局表示將持續透過強勢執法，加強偵蒐違法事證，針對贓款金流向上溯源，追查幕後金主，阻斷黑幫金源，由源頭鏟除不法組織，同時因應明年初大選，為期選前治安平穩，臺中市警局嚴正要求所屬落實勤業務推動及各項治安重點工作，以確保市民安全，建構本市安居樂業生活環境。