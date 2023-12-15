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印尼大學5屍案大逆轉！學生惡作劇惹禍上身　醫學院教授出面澄清

▲印尼普瑪瑞大學的6名學生為了拍惡作劇影片，謊稱校內有兇殺案，警方介入調查後才發現是醫學院的「大體老師」。（圖／翻攝自X）
▲印尼普瑪瑞大學的6名學生為了拍惡作劇影片，謊稱校內有兇殺案，警方介入調查後才發現是醫學院的「大體老師」。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

印尼普瑪瑞大學的6名學生為了拍惡作劇影片上傳到TikTok，謊稱校內藏有不明屍體，影片更出現學生發現2具疑似屍體的畫面，警方介入調查後找到5具遺體，卻完全是烏龍一場，最後發現這些遺體都是醫學院的「大體老師」。

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綜合外國媒體報導，印尼北蘇門答臘的普瑪瑞大學（UNPRI）棉蘭校區6名男生在TikTok上傳找到兩具屍體的影片，12月11日警方接報有學生在校舍9樓的水箱發現兩具屍體的線報，於是火速立案調查，搜查大樓每一個房間。

發現事情鬧大的6名搞惡作劇的學生，連忙上傳道歉聲明，澄清影片內水箱中的兩具遺體都是假人，只是幾名同學為了獲得影片流量而做的惡作劇，為有關行為浪費社會資源公開道歉。而已介入調查的警方雖沒發現「惡搞影片」中兩具遺體，卻在同一棟校舍的15樓水箱內，發現4男1女的身份不明的屍體，且遺體已經泡到起皺，皮膚還殘留些許透明的液體。這項發現瞬間讓6名大學生及校方成為涉案人士，警方稱在追查5名死者的身份，要求校方協助說明這些遺體的來歷，並通知6名男學生協助調查。

一開始拒絕接受調查的印尼普瑪瑞大學只得無奈地請出醫學院教授，公開發表影片說明這5具遺體都是「大體老師」，主要讓醫學院學生進行課程上的觀摩和教學之用。醫學院副院長蘇桑托（Colonel (Retd.) Susanto）13日發布影片聲明強調，那些遺體是用於醫學教育目的，絕非涉及命案，且稱印尼所有的醫學院都有屍體供研究用途，遺體的取得管道和用途都是公開和透明的。

菲律賓警方的「擺烏龍」引起網友議論，校方更指出警方單憑一段網上瘋傳的影片就搜查校園，沒向校方進行正式確認，才會讓整起事件最終變得荒謬和可笑，同時浪費社會資源。不過也有部份網友認為校方把遺體都放在大水桶的行為也相當奇特，理應放在實驗室的不鏽鋼水槽或冰櫃存放。


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