印尼大學5屍案大逆轉！學生惡作劇惹禍上身　醫學院教授出面澄清

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發現事情鬧大的6名搞惡作劇的學生，連忙上傳道歉聲明，澄清影片內水箱中的兩具遺體都是假人，只是幾名同學為了獲得影片流量而做的惡作劇，為有關行為浪費社會資源公開道歉。而已介入調查的警方雖沒發現「惡搞影片」中兩具遺體，卻在同一棟校舍的15樓水箱內，發現4男1女的身份不明的屍體，且遺體已經泡到起皺，皮膚還殘留些許透明的液體。這項發現瞬間讓6名大學生及校方成為涉案人士，警方稱在追查5名死者的身份，要求校方協助說明這些遺體的來歷，並通知6名男學生協助調查。
一開始拒絕接受調查的印尼普瑪瑞大學只得無奈地請出醫學院教授，公開發表影片說明這5具遺體都是「大體老師」，主要讓醫學院學生進行課程上的觀摩和教學之用。醫學院副院長蘇桑托（Colonel (Retd.) Susanto）13日發布影片聲明強調，那些遺體是用於醫學教育目的，絕非涉及命案，且稱印尼所有的醫學院都有屍體供研究用途，遺體的取得管道和用途都是公開和透明的。
菲律賓警方的「擺烏龍」引起網友議論，校方更指出警方單憑一段網上瘋傳的影片就搜查校園，沒向校方進行正式確認，才會讓整起事件最終變得荒謬和可笑，同時浪費社會資源。不過也有部份網友認為校方把遺體都放在大水桶的行為也相當奇特，理應放在實驗室的不鏽鋼水槽或冰櫃存放。