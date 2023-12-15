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MLB／舊金山巨人正式宣佈6年35億帶回李政厚！合約中有跳脫條款

▲舊金山巨人（MLB）於社媒官方FB發布，在今（15日）正式以6年1.13億美元（約35.3億台幣），簽下來自韓職培證英雄強打「風之孫」李政厚。（圖／取自舊金山巨人官方FB）
▲舊金山巨人（MLB）於社媒官方FB發布，在今（15日）正式以6年1.13億美元（約35.3億台幣），簽下來自韓職培證英雄強打「風之孫」李政厚。（圖／取自舊金山巨人官方FB）

記者張志宇/綜合報導

舊金山巨人（MLB）在今（15日）於社媒官方FB發布，正式以6年1.13億美元（約35.3億台幣），簽下來自韓職培證英雄強打「風之孫」李政厚，且根據合約細節李政厚在2027年時擁有跳脫條款，此外這份簽約還包含500萬美元的簽約金。

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根據大聯盟官網透露，李政厚在2024年球季的年薪為700萬美元，2025年為1600萬美元，2026年與2027年都是2200萬美元，2027年與2028年為2050萬美元，且同時李政厚在這份合約中，每年都會捐贈金錢給巨人隊的相關慈善機構。

現年25歲的李政厚，自2017年登入韓職一軍後，都效力於培證英雄，7年韓職生涯共出賽884場，交出1181安、65轟、69盜、打擊率0.340、攻擊指數為0.898，其中李政厚生涯在韓職3成40的打擊率，是所有在韓職至少3000打席的球員當中最高的紀錄。

此外李政厚先在2017年拿下新人王，隨後又在2022年賽季出賽142場，繳出打擊率0.349、替球隊跑回85分、敲出36支二壘安打、10支三壘安打與23發全壘打，打進113分打點，攻擊指數為0.996。

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