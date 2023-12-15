高雄議會國民黨團再祭清點人數抗議 民進黨轟「薪水小偷」
昨日高雄市議會召開程序委員會議，多數決認為無須將高銀增資專案報告排入臨時會議程，但今（15）日會上國民黨團祭出額數問題（清點人數），並聲明和無黨聯盟一起退席，對於不召開高雄銀行專案報告表示抗議，民進黨團議員則轟國民黨只有邱于軒一人就衝進議場喊額數問題，國民黨自己想翹班，卻拖著別人都不准上班，根本就是薪水小偷。
記者鄭婷襄／高雄報導
國民黨指出，議員清點人數和無黨聯盟議員共同退席抗議，是在多數暴力下所做的不得不選擇，在昨日程序委員會中，國民黨總召陳美雅和無黨總召朱信強在會中強力要求進行高雄銀行專案報告，而議長之前亦口頭表達支持，畢竟舉借20億為高雄銀行增資，市民朋友該要有知的權利，但是，議長執意不要專案報告，不顧其他政黨的不同意見，逕自決定護航市府執意不召開高雄銀行專案報告，但國民黨不會讓市府恣意妄為。
而民進黨只會指責別人清點人數造成流會，但是在韓國瑜市長任內108年11月21、22、26、29和12月4、5、6日惡意清點人數導致流會，才是惡意清點的典範，怎麼還好批評別人，清點人數是議會政治的正常手段。
邱于軒則表示，她身為國民黨團書記長代表黨團進行清點人數，而國民黨團和無黨團結聯盟的議員們則是全數退席表達抗議，抗議是民進黨的多數霸凌，對鴨霸議長，表達不滿
高雄市議員張博洋則表示，中國國民黨從預算審查第一天鬧到最後一天，造成整個市政預算的延宕，大家還必須要開臨時會用加班費的方式才能夠審完預算，這種行為根本就是高雄市議會的薪水小偷，自己想翹班，卻拖著別人都不准上班，且國民黨的記者會到場人數竟然比在議會審查的人數還要多，到底是來開記者會的，還是來上班監督市政的？這種故意、惡意造成流會，讓整個市政延宕的行為，高雄市民大家都看在眼裡，而且絕對無法接受。
高雄市長陳其邁則說，尊重議會的決議，希望朝野在臨時會時儘速審查預算，因為還有很多重大的建設，屬於新生的資本支出，需要市議會審議才能儘速啟動，他會請局處首長就一些重大建設，提前跟議會做妥適的說明、溝通。