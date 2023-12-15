婦人因詐團改口這句話起疑報案　車手也因這句話落網

高雄市1名蕭姓婦人日前加入某投資群組，隨後1位自稱經理的人告知有飆股獲利極高，林婦原不疑有他，準備好新臺幣50萬欲投資，然而對方卻又稱需新臺幣100萬才能達到投資門檻，引發林婦懷疑報警，警方立即請林婦配合且要求對方面交，員警則在周遭守候埋伏；隨即逮獲菜鳥車手蔡男，依洗錢、詐欺罪嫌送辦，檢聲押、法院裁定收押。
記者郭凱杰／高雄報導
三民第一分局長明派出所於12月12日14時許接獲林婦(75歲)報案指稱，之前透過臉書加入某投資群組有名自稱經理職位的人告知有隻飆股可以投資申購而且獲利極高，她心動下將50萬積蓄領出後準備投資。未料當她匯款時，對方卻又改口稱需100萬才能達到投資該檔飆股的門檻，她越想越懷疑，遂向警方報案。
員警獲報後，立即將計就計讓林婦假意配合，並要求對方面交，雙方即相約於13日11時許在三民區凱歌路上一家超商內面交，員警則在超商周遭守候埋伏；果不其然時間一到，一名詐騙成員蔡男（30歲）以假經理身份現身與林婦接洽，當場簽約後在欲交付現金時，一旁埋伏員警上前將蔡男逮捕，並在隨身包包內起獲手機、投資契約及識別證等詐騙證物。
經調查發現，蔡男因想賺取高額佣金而加入詐騙集團，未料才剛入行沒幾天便遭員警查獲，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案將蔡男移送高雄地檢署偵辦，後續本分局持續擴大追查蔡男是否另涉其他詐欺案件，同時向上溯源，揪出詐騙集團幕後成員。
三民第一分局呼籲民眾千萬不要誤信來源不明的投資簡訊或是臉書、LINE訊息，詐騙集團常常在網路平台置入投資廣告，利用影音勾起民眾投資慾望；倘若發現以「高報酬、穩賺不賠」等話術招募投資，請務必提高警覺，有任何疑問，應撥打165反詐騙專線或110直接向警方求證，以維護自身權益，避免遭詐騙。