特斯拉Cybertruck台灣買得到了 限量1:18模型！售價、細節全公開
特斯拉（Tesla）電動皮卡 Cybertruck 歷經2年延誤後，上月底終於在美國完成少量交車，只有10輛，入門款官方售價為60900美元（約新台幣191萬元）。如今台灣也買得到Cybertruck，不過是1:18的官方正版模型車，全車由180多個零件組成，神還原 Cybertruck 內裝觸控螢幕、可轉向輪胎、安全帶等細節，限量價6800元。
記者徐銘穗/綜合報導
特斯拉台灣線上商店今（15）上架 Cybertruck 模型車，由Tesla Design Studio 精心監製，原車等比例縮小1:18製作而成，還原每個細節，限量發售。
官網仔細介紹 Cybertruck 模型車細節，包含由 180多個金屬和塑膠零件組成，精美還原包括 Cybertruck 觸控螢幕、全景車頂、可轉向輪胎及磁吸式後行李廂車門，甚至安全帶上還有安全扣等細節，極具收藏價值。
而真正的 Cybertruck目前有三種規格，分別是「後輪驅動」、「全輪驅動」和「Cyberbeast」。入門版售價60900美元，屬後輪驅動車款，電池續航里程為250英哩 (402 公里)，要到2025年才能交付。售價較高的另外兩款則從2024年會陸續開始交車。
至於Cybertruck何時能在台灣上市？台灣特斯拉目前還沒有鬆口，不過曾在去年4月釋出 Cybertruck 預訂頁面，只要準備訂金 3000元就能訂購。