三花貓鬼吼對嗆爸爸！一聽「你自己找吃的」腦袋秒當機：我錯了
喵星人的脾氣掌握每個飼主都自有一套方法的！一隻三花貓因為犯錯被主人斥責，結果因為被大聲吼腳的牠也不甘示弱，直接吼回去對嗆，沒想到飼主立刻開大招，叫喵星人以後自己去找吃的，讓該隻三花貓瞬間安靜認輸，笑翻不少網友。
記者張嘉哲/綜合報導
中國重慶一名飼主家裡養了一隻三花貓「袋袋」，由於調皮做錯事情，於是飼主的爸爸在貓咪面前大發雷霆的說「你屁股夾起，尾巴夾起，你敢不敢麻！你敢不敢麻」隨著謾罵聲越來越大聲，三花貓也不忍了，直接吼回去。
飼主爸爸發現被「袋袋」給吼回來後，更兇的說「你兇什麼，你比老子還兇！你能幹你自己去找吃的麻！」結果「袋袋」聽到關鍵字之後立刻閉嘴，剛才大吼的氣勢瞬間弱掉，眼神開始左右飄移，深怕自己的「糧食不保」啊！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一聽到沒飯吃就立刻膽小起來」、「貓貓：好啦對不起啦.....給我飯飯吃」、「感覺那一刻牠腦袋瞬間當機，是有在思考的」、「那動搖的小眼神，當時可是害怕極了」。
而喵星人真的是相當的可愛，國外也有父子出門忘記帶鑰匙被反鎖，結果家中3隻貓咪本來冷眼的看著他們困在門外，後來一隻大橘貓想起沒有開門的話自己就沒飯吃，也跳上門把成功開門，也讓不少愛貓人士直呼「終究還是吃飯皇帝大啊」！