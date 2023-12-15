NBA／稱Green越線應受懲罰 Steve Kerr：希望他有尊嚴的結束生涯
金州勇士隊明星大前鋒Draymond Green再次越線了，這讓喜愛他的人為他傷心。勇士隊主帥Steve Kerr在今日受訪時感性地表示自己想要「幫助一個認識了約10年的人」，讓他能有機會體面的結束職業生涯。
記者黃建霖/綜合報導
Kerr認為聯盟對於Green的禁賽是有道理的，「這不僅僅是關於籃球，這是為了幫助Draymond，對他來說，這是一個離開並做出改變的機會，重點不是禁賽場次，而是在於幫助他。那個鎖住Rudy（Gobert）頸部的人、那個打到Jusuf Nurkic的人、那個揮拳打Jordan（Poole）的人，那個人需要做出改變。他自己也知道這一點。」
「給他（Green）需要的幫助，給他一個做出改變的機會，這不僅僅能幫助他、幫助我們的團隊，還能拯救他剩餘的生涯。你知道，這不只是球場上的事，這關乎他的人生。」Kerr嚴肅地如此說道。
Kerr關於這個問題的回答長達2分多鐘，他表示自己是想幫助一名「認識了十年的人」，自己愛他的忠誠、他的承諾、他的熱情、他對隊友及朋友和家人的愛，球隊試圖幫助這樣一名球員。
所以禁賽的具體場次不是重點，而是Green要對此有所反思，並保證那一切不會再發生，他必須對聯盟做出保證。
Kerr希望Green的職業生涯能更體面的結束，「對我來說，關鍵在於這對他的長期生涯有何影響。我希望他幸福，我希望他能夠從出色的職業生涯和所取得的成就中獲得回報。我希望他以一種非常美好、且有尊嚴的方式結束他的職業生涯。」