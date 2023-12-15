遭陸認定貿易壁壘 經濟部籲在WTO架構下協商、已啟動相應措施
中國商務部今（15）日認定台灣對陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對此，經濟部呼籲相關貿易問題可循WTO規範及機制處理，我方願與中方依循WTO規範，在WTO架構下協商，處理貿易爭議，目前已啟動相應措施，以確保相關業者權益。
記者鄭妤安／台北報導
中國商務部提前宣布對台進行貿易壁壘調查的公告，認定台灣對陸貿易限制措施構成貿易壁壘。對此，經濟部回應，兩岸分別加入世界貿易組織（WTO）已超過20年，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題可循WTO規範及機制處理，我方願與中方依循WTO規範，在WTO架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。
經濟部指出，中國先前即多次無預警暫停進口台灣農漁產品及食品等，為因應對岸可能突發的各種政策風險，政府早已與業者溝通並進一步推演、盤點可能的影響情況，並已啟動相應措施，以確保相關業者權益。
經濟部提到，目前已規劃強化分散市場、提升產品差異化能力等兩大面向措施，協助受影響產業，包括協助業者透過海外參展、運用數位科技、擴大貿易金融資源等多元作法，爭取商機；以及推動產業高值化、低碳化及智慧化以促進業者升級轉型。
最後，經濟部強調，無論後續發展如何，都將透過各種政策工具，積極協助業者因應。