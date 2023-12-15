橘子集團漫畫星、文學星兩週年 明年攜手國師唐綺陽推新作
橘子集團旗下原創內容平台 beanfun! 漫畫星、文學星今（15）日歡慶兩週年，公布平台各項數字，至今累積作品破 2000 部，包括 76 部原創作品，累積點閱數超過 600萬，其中神級影視改編作品如《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》上線 7 天即破 10 萬人次閱讀。今（15）漫畫星、文學星宣布 2024 年三大平台計畫，包含聯手占星國師唐綺陽推跨域新作、全新上線「創作者平台」上線、深化「人才培育課程」助臺灣內容產業正向循環，橘子集團原創中心總監胡明顒透露明年有望一舉突破千萬點閱。
記者周淑萍/綜合報導
漫畫星、文學星為歡慶兩週年，今（15）日宣布2024年計畫，將深化產、官、學資源融合，發展三大計畫：
📍1「跨域強作」再升級
複製多部原創作品成功改編經驗，2024 更將陸續推出重磅跨域企劃，包含：「占星國師唐綺陽ｘ金漫獎大手柯宥希ｘ資深編劇張君涵」、「台灣經典 IP《霹靂布袋戲》首部改編條漫」、「春魚工作室 x Vtuber 女團《極深空計畫》首次漫畫化」，為用戶創造再升級的娛樂體驗；旗下原創作品《三個不結婚的女人》也將與跨領域夥伴合作，除了有實體書與舞台劇改編外，將陸續推出不同衍生應用。
📍2 挖掘潛力新星，「創作者平台」全新上線
將正式推出「創作者平台」，提供創作者自行投稿的管道外，通過徵選還能成為站內「新星作家」或「官方簽約作家」。「新星作家」能參與官方舉辦進修課程並接受知名作家指導，也能提案爭取成為「官方簽約作家」，成為正式簽約作家便能獲得穩定稿酬、助手補助、進修學習規畫並開展更多跨域創作可能性。
📍3「培育計畫」系統化，助臺灣原創內容產業正向循環
內容產業的持續運轉有賴於更多本土創作新血響應投入，2024年培育計畫將推動助手計畫，協助創作者兼顧商業作品的產量及品質，更讓助手們累積實戰經驗。另外產學合作，與影視公司合作，針對漫畫小說與影視領域所需的編劇人才，並攜手台南應用科技大學漫畫系，定期舉辦系列講座分享業界實務經驗，助力學生與職涯接軌。