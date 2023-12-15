特企／多元夢想起航！安麗希望工場慈善基金會追夢計畫得主揭曉

本屆追夢計畫共有307個追夢提案，不僅較去年增加23%，更創下11年來最高的新紀錄；此次入圍最後決選的十組團體，提案內容也涵蓋「藝術文化」、「環境永續」、「科學研討」、「社會參與」、「體育」及新設的「健康營養」等六大類別，多元面向的提案展現基金會更全面的關懷。
今年追夢派對還邀請到第一屆追夢計畫得主台東「少棒之家」方穎豐校長，帶著現任統一獅隊球員並且才剛在代表台灣出賽亞洲棒球錦標賽的國手林詔恩，以及星光大道實力派歌手梁文音親臨現場，分享他們的追夢故事，為所有正在追夢的團體加油打氣！
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2023年追夢計劃得主之一的「夢想者聯盟」，是由20多位才華洋溢的身障者組成，即使行動受限，但他們相信「每個人的夢想就像是物體或聲波，可以從光譜中觀察出物質的狀態。」他們希望以8個不同單元的行動音樂劇，透過直播及校園巡迴演出，喚起學生的思考，給予孩子追求夢想的勇氣。
而另一個追夢得主來自南投縣信義鄉「希娜巴嵐國小」，老師將熱愛唱歌的布農族孩子組成合唱團，透過培訓讓孩子有責任感與榮譽心，也讓他們探索原民文化找尋自我認同，希望藉由參加「2024新加坡合唱節」將孩子們天籟美聲從小小的山谷飄揚到全世界！台灣大學社會工作學系名譽教授馮燕，讚賞學校不只透過音樂教育療癒孩子們的身心靈，更教導孩子們透過義演將美妙的音樂回饋給更多需要的人，讓這個善的循環能夠持續傳遞下去。
第三組追夢得主「Life爵士樂團」，是由不能視譜，也無法看到彼此手勢及眼神的視障樂手組成，透過熟稔的技藝和默契加上用心聆聽，完成一首首動人的樂曲，他們希望到偏鄉巡演公益音樂會，傳達生命的價值！
安麗希望工場慈善基金會提供資金支持，傳遞勇於追夢的精神，鼓勵更多年輕人追逐他們的夢想，實現更加豐富和多元的未來，南投縣立爽文國民中學教導主任王政忠老師表示，樂團專業的演出不僅讓人感動，也能讓孩子們感受到克服困境並勇於付出，在生命的舞台上發光發熱。
Seample近海珊瑚團隊 珊瑚復育計畫獲得評審特別獎
今（2023）年所有入圍的團隊，在多樣的領域上展現出色的創意和堅持，在決選評選的過程中，激起了評審團熱烈的討論；當中一群熱愛海洋的台灣大學學生所組成的「Seample近海珊瑚團隊」，為了解決珊瑚面臨嚴重白化的危機，希望透過大眾在家中打造珊瑚中途之家，提升大眾海洋永續的意識，並藉由教育從小培養學生們環保觀念。在場評審表示：「這個提案就是『小夢想 大志氣』的最佳展現，他們不僅有大志氣，他們的夢想也可能成為幫助環境保育的大夢想！」因此，在評審團成員們一致推薦下，基金會也決議在今年增加「評審特別獎」，頒䁬獎金新台幣100萬元的來鼓勵追夢團隊。幫你優執行長葉丙成教授更鼓勵團隊能朝社會企業方向前進，讓這個計畫能持續進行下去，藉此擴大其影響力。而慈濟人文傳播基金會董事同時也是安麗希望工場慈善基金會董事的葉樹姍女士也表示希望復育珊瑚後續的推廣不僅能針對學生，也能讓一般民眾一起參與！
在頒獎典禮追夢派對上，基金會特別邀請到第一屆追夢計畫得主台東「少棒之家」方穎豐校長，陪同現任統一獅球員，並且剛代表台灣在台北大巨蛋出賽的林詔恩，以及星光歌手梁文音，在活動中進行追夢座談會。方穎豐校長分享了十年前追夢計畫給予的精神支持和實際幫助，並在十年間受到安麗直銷商的贊助，才培養出在多位如林詔恩一樣優秀的棒球選手。而本屆亞錦賽中表現出色的林詔恩也回憶了自己的成長之路和「惜福」的信念，這一理念在他的職業生涯中發揮了巨大作用。曾受家扶中心照顧的梁文音則強調，志工和社區中心的重要性，她表示：「志工們的付出與在意是很溫暖的，長大後的我也想跟他們一樣，對需要幫助的人伸出援手，也希望我的故事讓成為別人低潮時的光。」