迎國內外旅遊熱潮 旅遊家高雄分公司開幕 打造新型態旅遊體驗
2023年疫情解封，不僅台灣國內旅遊復甦，全球也掀起一波「出國休閒旅遊」需求，其中高雄的國際級場館、美食、熱搜景點吸引國際觀光客目光前來探索追尋。旅遊家旅行社為提供全面性旅遊體驗服務，設立高雄分公司，今(15)日旅遊家旅行社董事長周順禹特地率領董事們南下出席剪綵，祝賀高雄分公司正式開幕營運。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄美食榮登《米其林指南》評鑑，讓高雄躍上國際舞台；英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團11月登陸高雄世運主場館連續開唱2天，會場周邊共湧入超過17萬人前往朝聖，估計創造5.5億觀光產值；迎接疫後觀光新里程，高雄小港機場航班更陸續復飛，在在顯見高雄觀光魅力無遠弗屆及國際旅遊便利度。
掌握此時代趨勢，旅遊家董事長周順禹表示，高雄分公司將主力規劃推廣高雄豐富旅遊商品，讓高雄精彩旅遊資源有效曝光行銷，並推介旅遊家國外歐非紐、日韓、海島之團體旅遊產品給大高屏地區消費者，進行觀光資源雙向導流整合，以優質旅遊產品獲得消費者青睞，迎接嶄新的國內外旅遊熱潮。
「從旅遊中豐富生活、增長智慧，在生命裡留下美好的回億」，是旅遊家服務的精神信念。旅遊家秉持一貫信念，除提供國內外優質旅遊，也推出旅買家跨域專賣店販售國外澳洲、紐西蘭伴手禮及旅學家推薦國內外全球遊學體驗服務，立基高雄、放眼世界。未來，更會配合高雄市政府觀光政策，開發多樣性遊程，導入國內外遊客來高雄市深度環遊，多元觸動大高雄及高屏地區旅遊熱度。
高雄分公司執行長郭秋伶指出，旅行就是一種生活，生活則是為了可以繼續旅行，未來將攜手既有產業能量擴大服務區域旅遊，推動高雄在地旅遊永續發展，接軌國際，讓國內過外循環導流；並從點、線、面延伸串聯資源創造市場亮點，提供優質專業的旅遊建議和個性化服務，給予遊客優質的新型態國內外旅遊體驗與交流。