天后闆妹存款6萬變11億！擠公車、騎車加油只加50元 理財方法曝
高人氣直播主「天后闆妹」2017年自創美妝品牌，當時直播業剛興起，她經歷一段失敗的婚姻，又必須獨自扶養兩個小孩，從身上僅存的6萬元，搖身變成年收破億的直播主，光是2022年就大賺11億。經濟富裕之後，闆妹透露自己的理財方式，一開始會擠公車省交通費，騎車加一次油「只加50元」，再把收入的十分之一拿來買自己想要的東西，剩下的錢就是採用傳統理財法「全部存銀行」。
記者薛羽彤／綜合報導
闆妹曾受訪時被問到，當經濟好轉後，如何理財規劃？她笑說：「其實我沒有什麼理財觀念，也不太會投資，最簡單的資產配置就是把收入的十分之一拿來買自己想要的東西，剩下的錢就是採用傳統理財法『全部存銀行』。」她表示自己除了儲蓄之外，沒有嘗試過其它理財方式，所幸現任丈夫是金融業出身，會幫忙把關和規劃投資。
闆妹從谷底翻身，一路苦過來深知小資族的感受，她也建議一般上班族「固定分配薪資」，她說：「薪資有限的人應該是先儲蓄，剩餘的才花費，既然無法開源，那就努力節流，先累積一筆錢後才有辦法談運用、做選擇。」當年她剛創業時，也會為了省錢擠公車，即使騎摩托車也是每次都只加油50元，當時口袋的5元、10元對她來說都很珍貴。
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