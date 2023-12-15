MLB／大谷翔平7年220億正式降臨道奇！加盟記者會QA一次看

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Ａ：大谷翔平透露「自己是在發文前一天，才決定要加盟道奇，做出這項決定時十分困難，因為休賽期有很多球隊聯絡我，那些球隊都很棒，令我做決定時十分困難，但我最後仍是選擇了道奇隊。」
Ｑ：第二個問題則是此次受傷後，是否動了Tommy John手術？
Ａ：大谷翔平表示「我並不知道是怎麼樣的手術，這必須由專家來解答，但我知道與我在2018年時動的手術不一樣。」但根據隊醫Neal ElAttrache透露，「大谷翔平在今年9月20日時，是進行右手肘手術，但並不是韌帶移植重建手術（又稱TJ手術），而是透過『內部支撐（internal brace）』新技術來協助，最終計劃則是修復手肘問題，同時加強現有的健康韌帶，並增加可行的組織，以延長手肘關節的壽命，預計大谷翔平會完全康復，並在2024年的開幕日能夠上場打擊，並在2025年重拾二刀流。」
Ｑ：第三個問題為延後支付薪水是大谷想到的嗎？跟其他球團也是這樣談的嗎？
Ａ：大谷翔平直言「是的，延後付薪水代表球員可以拿到更大張的合約。至於延後的薪資金額百分比，是球員可以自己決定的，我可以接受所領的金額，讓球隊更有彈性，所以我覺得延後付薪水也沒關係。」
Ｑ：第四個問題則為想要贏下世界大賽是你最後選擇道奇的原因嗎？
Ａ：大谷翔平表示「作為一名棒球員，其實也不知道生涯能打多久、能完成多少成就，所以勝利對我而言的確是最優先考慮的事。」
Ｑ：第五個問題則為是什麼主要原因讓你選擇道奇？
Ａ：大谷翔平透露，「如果要認真講真的有很多因素導致我做出這個選擇，但若要說出最突出的點，正是管理層像我表示，回顧過往10年時，道奇每年都闖進季後賽，並贏下一座總冠軍，但管理層認為球隊還是失敗的，當下我聽到時，我知道道奇只在乎勝利，這理念跟我一樣。」
Ｑ：第六個問題為在獲得MVP後，您的愛犬有與你合照，想請教牠的名字是？
Ａ：大谷翔平則透露『牠叫做「Dekopin」（デコピン，日文意思是「以手指彈額頭」），因為不好發音，所以也會改叫牠「Decoy」。』
Ｑ：第七個問題為在經過大聯盟這幾年的洗禮，對於加盟道奇，有什麼不同的感覺嗎？
Ａ：大谷翔平直言，「我整體的想法並沒有改變，一直都想要繼續挑戰下去。只是來到新的球隊，就代表也得離開原本的球隊，像是我當初離開北海道火腿一樣。決定加入道奇之後，就要離開天使，其實心裡的確有點感傷，這也是事實。」
Ｑ：最後一個問題則是大谷翔平是否會在2024年投球?
Ａ：大谷翔平透露「在打擊方面，現已經開始進行揮棒練習，因此會依照計畫走，只要能做好參加球隊春訓的準備，開幕戰就能好好的上場。」對於大谷翔平什麼時候能登板投球，隊醫Neal ElAttrache就表示「最快將在明年9月進行模擬賽。」
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