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「以前世界覺得台灣可有可無」　蔡英文：現在是無可取代的價值

▲蔡英文到台中市太平北天宮贈匾，和支持者、小朋友合影。（圖／立委何欣純提供，2023.12.15）
▲蔡英文到台中市太平北天宮贈匾，和支持者、小朋友合影。（圖／立委何欣純提供，2023.12.15）

記者顏幸如／台中報導

總統蔡英文今早在台中連跑3場活動，受到民眾熱情歡迎。她表示自己花7、8年讓台灣走向新的路，以前世界覺得台灣可有可無，現在世界覺得台灣是不可被取代的，「因為台灣代表一種價值」。如果台灣的民主失敗，就表示民主國家也面臨失敗的危險。

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▲蔡英文「畢業前回娘家」好開心，與眾支持者合影。（圖／台中市議員謝志忠提供，2023.12.15）
▲蔡英文「畢業前回娘家」好開心，與眾支持者合影。（圖／台中市議員謝志忠提供，2023.12.15）
蔡英文今（15）日早上接連到太平北天宮、潭子得天宮參拜，為立委候選人何欣純、謝子涵拉抬聲勢，隨後到豐原參與謝志忠的造勢活動，所到之處受到民眾熱情歡迎。由於蔡英文曾遷戶籍到豐原長住一年，有人大聲喊「小英總統我愛你」！還有民眾對她喊「明年畢業之後，要回娘家玩喔！」

她透露一早視察中興嶺營區特戰幹部訓練，指「軍人訓練得更好保護我們，國家也要照顧軍人和軍人的家屬。」接著表示台中不僅是中小企業製造業重鎮，更是國防、航太產業基地。台灣人有決心保護自己，全世界也會來支持、保護台灣，最近世界重大國家元首會議在發表共同聲明時，一定會講到台海和平穩定是全世界利益所在。「我們有很好的民主，如果台灣的民主失敗，就表示民主國家也面臨失敗的危險」。

▲蔡英文說若沒來謝票，代表學分沒修滿不能算畢業，眾人哈哈大笑。（圖／子涵競辦忠提供，2023.12.15）
▲蔡英文說若沒來謝票，代表學分沒修滿不能算畢業，眾人哈哈大笑。（圖／謝子涵競辦提供，2023.12.15）
蔡英文表示台灣和以前不一樣，以前世界覺得台灣可有可無，現在世界覺得台灣是不可被取代的、台灣是一定要存在的，「因為台灣代表一種價值」。台灣要繼續努力，把民主自由做得更好、和其他國家保持正向關係，讓國際更多人感受到台灣越來越重要、才能一起共同保護和平、讓世界的生產更有效率。

她說自己明年就畢業了，畢業後總要有人接班挑擔，未來國際時局變化很快也很大，「我們關關難過關關過，花了7、8年走向新的路，和國際的價值是一致的」、「這次選舉關乎台灣能不能繼續往前走，還是走回舊的路。」

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