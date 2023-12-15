「以前世界覺得台灣可有可無」　蔡英文：現在是無可取代的價值

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她透露一早視察中興嶺營區特戰幹部訓練，指「軍人訓練得更好保護我們，國家也要照顧軍人和軍人的家屬。」接著表示台中不僅是中小企業製造業重鎮，更是國防、航太產業基地。台灣人有決心保護自己，全世界也會來支持、保護台灣，最近世界重大國家元首會議在發表共同聲明時，一定會講到台海和平穩定是全世界利益所在。「我們有很好的民主，如果台灣的民主失敗，就表示民主國家也面臨失敗的危險」。
蔡英文表示台灣和以前不一樣，以前世界覺得台灣可有可無，現在世界覺得台灣是不可被取代的、台灣是一定要存在的，「因為台灣代表一種價值」。台灣要繼續努力，把民主自由做得更好、和其他國家保持正向關係，讓國際更多人感受到台灣越來越重要、才能一起共同保護和平、讓世界的生產更有效率。
她說自己明年就畢業了，畢業後總要有人接班挑擔，未來國際時局變化很快也很大，「我們關關難過關關過，花了7、8年走向新的路，和國際的價值是一致的」、「這次選舉關乎台灣能不能繼續往前走，還是走回舊的路。」
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