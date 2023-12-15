羽球年終賽／戴資穎驚險闖4強！印尼女將3局淘汰金佳恩助攻她晉級
台灣羽球名將戴資穎今（15）日在BWF世界羽聯世界巡迴賽年終總決賽第三天賽程，敗給韓國世界球后安洗瑩，來到淘汰邊緣。所幸之後一場比賽印尼女將Gregoria Mariska Tunjung擊敗韓國另一名好手金佳恩，讓她有驚無險地拿下晉級門票。
記者黃建霖/綜合報導
戴資穎這屆比賽在首輪以直落二擊敗Tunjung，收下對戰9連勝；上一場和世界排名第13的金佳恩交手，雖一度錯失4個賽點，但仍在激戰3局後以21:15、21:23、21:11贏球。可是儘管取得2連勝，但戴資穎還未取得晉級，因為安洗瑩首戰爆冷輸給金佳恩，導致A組戰局混亂。
在稍早小戴以17:21、15:21不敵生涯交手11次，只拿2勝的安洗瑩。這使得她無法自力晉級，必須期望這一場的比賽，Tunjung擊敗金佳恩，才可以拿下A組另一張門票。
Tunjung此役首局氣勢如虹，以21:14先下一城；次局金佳恩發起反擊，一度以11:6領先，雖然Tunjung一度在局末連拿5分、以21:19拿下賽點，但可惜未能把握，反被對手連拿3分讓出。
決勝局，雙方的起伏都很大，兩人互換領先多次，不過Tunjung還是較快抓住機會的那一方，她在局中打出一波9:0的高潮奠定優勢。金佳恩之後打出6:1的反擊，但Tunjung先取得3個賽點，並在第一個就拿了下來，以21:17取得勝利。