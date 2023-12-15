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快買大樂透！台彩曝中獎面相統計　67.8％大獎幸運兒擁「這嘴型」

▲今日為台灣彩券公司大樂透第112000112期開獎，除頭獎獎金保證1億元外，「大樂透」感恩加碼剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元。（示意圖／記者顏真真攝）
▲今日為台灣彩券公司大樂透第112000112期開獎，除頭獎獎金保證1億元外，「大樂透」感恩加碼剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元。（示意圖／記者顏真真攝）

記者賴禹妡／綜合報導

今（15）日為台灣彩券公司大樂透第112000112期開獎，除頭獎獎金保證1億元外，「大樂透」感恩加碼剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元，將由當期所有中獎組數均分，預期每組分得獎金最高有機會翻9倍，即最高有機會來到1800萬元。而台彩也在12日於臉書粉專貼出高額中獎者的特徵統計，其中竟是「小嘴」以67.8％比例奪冠，成為得獎者最高機率面相特徵，消息曝光後立即引起熱議。 

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台彩12日在臉書粉專「台彩樂Now事」中發文，表示官方將過去高額中獎者的特徵統計過後，發現在面相特徵中，有67.8％的得獎者都擁有「小嘴」；61.7％得獎者則擁有「薄唇」；38.3％得獎者擁有「厚唇」；32.2％得獎者擁有「大嘴」。 

▲▼台彩將過去高額中獎者的特徵統計過後，發現在面相特徵中，有67.8％的得獎者都擁有「小嘴」；61.7％得獎者則擁有「薄唇」。（圖／翻攝自臉書粉專「台彩樂Now事」）
▲▼台彩將過去高額中獎者的特徵統計過後，發現在面相特徵中，有67.8％的得獎者都擁有「小嘴」；61.7％得獎者則擁有「薄唇」。（圖／翻攝自臉書粉專「台彩樂Now事」）
▲▼台彩將過去高額中獎者的特徵統計過後，發現在面相特徵中，有67.8％的得獎者都擁有「小嘴」；61.7％得獎者則擁有「薄唇」。（圖／翻攝自臉書粉專「台彩樂Now事」）
台彩粉專也提到，許多粉絲留言「這些特徵我都有，怎麼中獎不是我」，因此也同時提醒統計結果僅供參考，「不要太迷信喔！量力而為最重要」。而今晚台彩將開獎大樂透第112000112期，除頭獎獎金保證1億元外，仍有18組「大樂透」感恩加碼200萬元、總獎金3600萬元的加碼獎項要全數送出。 

由於今日將是「大樂透」感恩加碼最後一期，剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元，將由當期所有中獎組數均分。依機率計算，加碼獎項約開出2至4組，若中獎各組皆為1注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾就有機會獲得約900萬元至1800萬元的獎金，200萬元獎金最高有機會翻9倍。 

▲台灣彩券今（1）日宣布年終感恩加碼7億元，這也是10年來首見，其中大樂透11月14日起加開100組200萬元，威力彩11月13日頭獎加碼2億元，賓果賓果12月2日起加碼16天。（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透感恩加碼最終回，12月15日最後一期加開18組200萬元，總獎金3600萬元將全送出，每組獎金最高可望翻9倍。（圖／記者顏真真攝）

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