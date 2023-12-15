快買大樂透！台彩曝中獎面相統計 67.8％大獎幸運兒擁「這嘴型」
今（15）日為台灣彩券公司大樂透第112000112期開獎，除頭獎獎金保證1億元外，「大樂透」感恩加碼剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元，將由當期所有中獎組數均分，預期每組分得獎金最高有機會翻9倍，即最高有機會來到1800萬元。而台彩也在12日於臉書粉專貼出高額中獎者的特徵統計，其中竟是「小嘴」以67.8％比例奪冠，成為得獎者最高機率面相特徵，消息曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
台彩12日在臉書粉專「台彩樂Now事」中發文，表示官方將過去高額中獎者的特徵統計過後，發現在面相特徵中，有67.8％的得獎者都擁有「小嘴」；61.7％得獎者則擁有「薄唇」；38.3％得獎者擁有「厚唇」；32.2％得獎者擁有「大嘴」。
台彩粉專也提到，許多粉絲留言「這些特徵我都有，怎麼中獎不是我」，因此也同時提醒統計結果僅供參考，「不要太迷信喔！量力而為最重要」。而今晚台彩將開獎大樂透第112000112期，除頭獎獎金保證1億元外，仍有18組「大樂透」感恩加碼200萬元、總獎金3600萬元的加碼獎項要全數送出。
由於今日將是「大樂透」感恩加碼最後一期，剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元，將由當期所有中獎組數均分。依機率計算，加碼獎項約開出2至4組，若中獎各組皆為1注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾就有機會獲得約900萬元至1800萬元的獎金，200萬元獎金最高有機會翻9倍。