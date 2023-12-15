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NBA／勇士大亂、Curry領導能力遭質疑　Kerr力挺主將怒回：很噁心

▲勇士近期亂象不斷，主將Stephen Curry也被美國媒體批評領導能力不佳。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士近期亂象不斷，主將Stephen Curry也被美國媒體批評領導能力不佳。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Draymond Green將金州勇士拉進了輿論的漩渦之中，在這支8年4冠的球隊陷入低潮之際，球隊主將Stephen Curry的領導能力也受到質疑。對此勇士主帥Steve Kerr力挺自家球星，直言勇士的一切都建立在Curry的領導之上，因此他對這種說法感到噁心。

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ESPN名嘴Stephen A. Smith今天在節目上表示，勇士近期的亂象，Curry應該要要負上一些責任。他還舉例表示，如果Green是LeBron James的隊友，很多人都會批評後者，所以認為Stephen Curry也應該承擔相同的責任。

「去年Jordan Poole徑直地從Draymond Green身邊走過，你知道我看到誰跟在他後面走到板凳席嗎？是Stephen Curry。我們當時都不知道這件事，他們在賽後也沒有談過，但Curry走到Poole身邊，去和他進行交流，因為他在比賽中對Green不尊重。」Smith在節目中認為，Green對Curry有所敬愛和虧欠，因此後者應該做些什麼，來改變目前的情況。

但Smith也強調，自己不是在責怪Curry，也沒有怪Kerr，但認為這此事上，教練和明星球員應該可以做更多事情。

不過勇士主帥很快對這樣的說法發起反擊，「對於任何質疑Curry領導力的人，都讓我有點噁心。我看到了其中的一些，這很噁心。Curry我見過的最優秀的人之一。 」Kerr這樣說道，媒體的報導充滿偏見、時常讓他感到困惑不必要，也感嘆這或許是職業球員得要去習慣的事情。

「我們必須處理這一切，有時候必須接受它，但也有些時候，你會不禁想問：『這就是你看事情的角度嗎，你真的要去質疑Stephen Curry的領導力能嗎？我們要這樣做嗎？想一想吧。」Kerr補充道。

金州勇士隊目前戰績10勝14敗，今晚他們在啟用許多年輕球員的情況下，仍然敗給了沒有Paul George的洛杉磯快艇。

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