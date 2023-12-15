中職／樂天教練團出爐　曾豪駒改任二軍主帥、許銘傑回歸投手教練

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一軍打擊教練鍾承祐、二軍打擊教練林政億續任，二軍林知譽助理教練轉任二軍打擊教練；二軍投捕教練許躍騰擔任一軍捕手教練，二軍捕手教練則由許禹壕選手兼任，他在2013年季後選秀會獲得球隊指名，球團考量他在球隊相當長的時間，對球隊運作熟稔，捕手技能也有一定水準，希望他能夠傳承技術，經溝通後許禹壕同意兼任教練，協助指導年輕球員。
一軍守備教練除了陳雁風外，二軍守備教練鄭兆行也加入一軍守備教練陣容，一同協助球員守備成長，二軍守備教練則由體能教練翁克堯出任。
為了強化球隊防護員及體能教練系統，球團新聘運動表現教練広瀬大輔，他曾任澳洲棒球聯盟（ABL）、紐西蘭WBC代表隊、壘球代表隊及紐西蘭板球代表隊運動表現教練；他在ABL期間指導過MLB備受期待的選手，以及中華職棒、日本職棒的年輕球員，也曾和林子偉、曾仁和在同一支球隊奮戰，未來他將在樂天桃猿協助年輕選手的重訓、體能。
樂天桃猿將在1月16日展開自主訓練營，第二階段春訓將從1月24日開始，由全新教練團領軍，期盼在新任教練團的帶領下，能夠讓桃猿更加茁壯。
【一軍教練團】
總教練 古久保健二
首席教練 陳瑞振
投手教練 許銘傑
牛棚教練 林英傑
打擊教練 鍾承祐
捕手教練 許躍騰
守備教練 陳雁風
守備教練 鄭兆行
體能教練 劉品辰
體能教練 洪全億
【二軍教練團】
總教練 曾豪駒
首席投手教練 川岸強
投手教練 蔡明晋
投手教練 林國裕
打擊教練 林知譽
打擊教練 林政億
守備教練 翁克堯
捕手教練 許禹壕
運動表現教練 広瀬大輔