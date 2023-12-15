艾成過世1年了！張芸京開唱出狀況 一講王瞳「77傳奇」危機解除
艾成生前與張芸京組成「京成兄妹」，在艾成過世1年後，推出首張專輯《俠侶》並舉辦京成兄妹「超時空的約定」演唱會，張芸京不但運用與投放科技，與螢幕中的艾成超時空對唱。在演唱會開始10分鐘時，突然LED螢幕故障，光修復就花了半個小時有，當時張芸京歌唱到一半，但因演唱會許多重要環節需以螢幕呈現，所以在搶修之餘，張芸京與王瞳一同分享結識艾成的點點滴滴，最令人驚訝的是，在講到艾成與王瞳的「77傳奇」（77紀念日）時，突然螢幕就恢復運作，演唱會得以繼續，讓全場都覺得不可思議。
記者吳雨婕／綜合報導
京成兄妹初登場就爆滿，張芸京一連演唱〈重生〉、〈與神同行〉和〈從天上來的聲音〉，充滿情感的嗓音，讓全場皆陶醉在感動的樂音中，緊接超偶好朋友們陸續現身，由符瓊音演唱〈愛是永恆〉為首、江明娟〈童話〉、廖志良〈忘了你忘了我〉、謝俊奇和楊蒨時載歌載舞〈失戀陣線聯盟〉、全場嗨翻的〈霍元甲〉，張芸京和林宗興還耍著扇子下台深入席間引爆轟動，最後超偶好朋友們一起唱跳郭富城的〈對你愛不完〉，眾人重現艾成當年在超偶選秀中的風采，更令人感動的是，在唱到第二遍副歌前，大夥在台上轉身面對螢幕，歡迎艾成「出場」，LED螢幕播出艾成去年在民視最後一次錄的節目唱跳這首歌的畫面，全場霎時尖叫不已，呼喊：「艾成！艾成！」聲不絕於耳，引爆演唱會第一個高潮。
為了京成兄妹《俠侶》專輯的問世，張芸京和「神國大樂」團隊付出很多，勞心勞力，張芸京並在演唱會上唱了許多新專輯的中國風歌曲，如〈俠侶〉、〈江心對話〉、〈羊兒的家〉、〈心路新路中國心〉等，因為停電延宕的演唱會，也一路唱到深夜11點多，全場欲罷不能，王瞳也在壓軸合唱歌曲〈我在這裡〉。張芸京在這場演唱會中，完全以艾成為主，選唱艾成創作的歌，張芸京和王瞳兩人談到艾成，仍忍不住抱頭痛哭，讓全場也一同落淚，眾人祝福艾成在超時空中一樣過得瀟灑自在，也深信此刻他也陪伴著大家一起高歌。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁