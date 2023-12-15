捷運三鶯線開發興建大樓今簽約 266坪公益空間擴充區域服務機能
新北市政府捷運局今（15）日與捷運三鶯線開發興建大樓建設公司簽署共同投資契約，未來開發計畫將與三峽站出入口2共構，興建2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪的捷運住商大樓，並規劃266坪公益設施空間，提供三峽老街區及北大特區更多元服務機能，預計投資金額29億元，拚於2029年完工。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長陳純敬表示，捷運住商大樓1樓規劃沿街式店鋪，提供商業發展動能及就業機會，並在266坪的公益設施空間內設置規劃社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心，也預計爭取銀級綠建築標章、合格級智慧建築標章，為三峽地區提升優質門戶意象。
陳純敬進一步指出，三鶯線為北桃都會生活圈的重要捷運路線，正朝向2025年完工目標持續興建中，未來三鶯地區至雙北市中心通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。
新北市政府捷運局說明，繼三峽站成功招商後，持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、臺北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口，帶動三鶯地區發展並串聯城際關係，打造北北基桃捷運共榮生活圈。